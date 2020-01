Dojmy jsou super, užil si Růžička výhru v utkání pod širým nebem

Drážďany - Útočník Vladimír Růžička přispěl gólem k výhře hokejistů Sparty v duelu pod širým nebem v Drážďanech nad Litvínovem 3:2 a byl rád, že celá akce měl pro Pražany vítěznou tečku. Třicetiletý odchovanec Slavie bral dvoudenní pobyt na Open Air v Německu jako skvělý zážitek a potěšilo jej, že si akci užili vedle hokejistů a jejich rodin především příznivci.

"Dojmy jsou super. Vyhráli jsme, mohli jsme to oslavit s fanoušky, kterých přijelo strašně moc. Jsme rádi," řekl Růžička a pochvaloval si atmosféru před 32.009 diváky, rekordní návštěvou na zápase české extraligy v historii.

"Takový zápas se samozřejmě nehraje každý den. Nevím, jestli si mi to ještě někdy podaří. Dojem je jedna věc, ale přijeli jsme sem vyhrát, abychom měli další tři body do tabulky, a to se nám povedlo," podotkl Růžička

Ve 47. minutě dorážkou po střele Adama Poláška získal Pražanům vedení 2:1. "Jdete do brány vždycky s tím, že doufáte, že se to může odrazit. Potom ještě doufáte, že se trefíte. Všechno se sešlo, takže jsem rád," řekl Růžička, který ještě o pět minut později mohl přidat i druhý gól, ale brankáři Jaroslavu Janusovi pomohla tyč.

Na rozdíl od odpoledního duelu druhé německé ligy mezi domácími Drážďany a celkem Lausitzer Füchse z Weisswasseru se nemuseli zástupci extraligy ve večerním duelu potýkat s deštěm. "Byl to asi nejlepší dárek, že přestalo pršet, protože v tom dešti to muselo být šílené. Docela jsme litovali kluky, když jsme je viděli, jak tam chodili do šatny a byli promočení," oddechl si Růžička.

Zima ale někdy na střídačce byla pro hráče nepříjemná. "Když tam člověk v nějakém oslabení nebo přesilovce chvilku seděl, tak trošku ztuhnul," připustil Růžička.

Přiznal, že na začátku zápasu si bylo potřeba na odlišné podmínky zvyknout. "První třetina nebyla z naší strany úplně optimální, ale pak už to bylo docela dobrý. Bylo to jiné. Mantinely byly průhledné, tak se člověk hrozně ztrácel a nevěděl, kde mu končí hřiště. Led samozřejmě nebyl moc dobrý, ale zase na takové počasí, jaké bylo, byl v uvozovkách exkluzivní," podotkl Růžička.

V pátek po tréninku si led na fotbalovém Stadion Rudolfa Harbiga, domovském stánku Dynama Drážďany, vyzkoušely led i rodiny hráčů. "Bylo to super. Celkově jsme si užili i ten den včera. Jak byla možnost sem vzít rodiny, tak jsme hned věděli, že to využijeme. Celé to splnilo účel a že i lidi si to užili," doplnil Růžička.

Sparta ve čtvrtek hrála v Karlových Varech, odkud se vydala rovnou do Drážďan. V příštím týdnu má na programu pro změnu tři domácí duely v O2 areně - v úterý hostí Mladou Boleslav, v pátek Vítkovice a v neděli Kladno. "Těším se, že ten kolotoč (okolo Open Air) trochu opadne. Čeká nás v lednu hrozně moc zápasu, tak se těším, že to bude zase všechno ve starých kolejích," dodal Růžička.