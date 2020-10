Dojednané koalice má devět dní po volbách 11 ze 13 krajů

Praha - Dojednané nebo už podepsané koalice má devět dní po volbách 11 ze 13 krajů. Hnutí ANO, které vyhrálo volby v deseti krajích, má zatím jisté vedení ve třech. V pěti krajích složí koalici strany bez vítězného hnutí ANO. Podpisy koaličních smluv většina koalic chystá na tento týden, minulý týden byly podepsané v Moravskoslezském a Pardubickém kraji. O podobě krajské koalice se nadále jedná v Plzeňském kraji, volby tam vyhrálo ANO, o koalici budou jednat STAN a Piráti s ODS a TOP 09. Komplikovaná povolební situace je v Karlovarském kraji.

Fotogalerie

Memorandum o vzájemné spolupráci dnes podepsali v Olomouckém kraji zástupci Pirátů se STAN, ODS a Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj. Hejtmanem bude lídr Pirátů a STAN Josef Suchánek, dosavadní ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého. V 55členném zastupitelstvu získá tato koalice většinu 32 hlasů. Vítězné hnutí ANO zůstane s SPD v opozici.

V Plzeňském kraji se o víkendu STAN a Piráti dohodli s ODS a TOP 09, že budou v úterý odpoledne dál jednat o podobě koalice. STAN a Piráti zároveň oznámili, že už o možné koalici nebudou jednat s ANO jako s vítěznou stranou. Zástupci ODS ještě jednali s ANO, které vzneslo nárok na funkci hejtmana. To ODS odmítá a nehodlá zatím s hnutím pokračovat v jednání. Podle ANO jsou jednání s ODS pozastavená, ale nikoliv ukončená.

Komplikovaná je situace v Karlovarském kraji, strany budou pokračovat v hledání varianty většinové koalice. Koalici se pokusilo hned po volbách sestavit vítězné ANO s ODS+KDU-ČSL, s hnutím Místní a SNK1 - Starostové našeho kraje. O sestavení koalice se pokouší i STAN, Piráti a Volba pro Karlovarský kraj. Piráti odmítli nabídku ANO na koaliční spolupráci.

Tento týden by měly koaliční smlouvy podepisovat v Libereckém, Královéhradeckém, Jihomoravském a ve Zlínském kraji. Koaliční dohodu a programové prohlášení připravují v Libereckém kraji Starostové pro Liberecký kraj (SLK), Piráti a ODS, hejtmanem bude opět Martin Půta ze SLK, hotovo by chtěly mít do konce tohoto týdne. Smlouvu by mohly podepsat tento týden i čtyři subjekty v Královéhradeckém kraji. Vítězná koalice ODS, STAN a Východočeši půjde dohromady s TOP 09, KDU-ČSL a Piráty, hejtmanem bude Martin Červíček z ODS. Ve Zlínském kraji je podpis koaliční smlouvy plánovaný na pátek, vítězné hnutí ANO se dohodlo s Piráty, ODS a ČSSD, hejtmanem bude Radim Holiš z ANO. Smlouvu ještě musejí schválit stranické orgány zastoupených subjektů. Do pátku by měli mít smlouvu podepsanou i v Jihomoravském kraji. Kraj povede koalice KDU-ČSL, Pirátů, ODS se Svobodnými a Starosty pro jižní Moravu, hejtmanem by měl být lidovec Jan Grolich. Koalice se obejde bez vítězného hnutí ANO.

Ve Středočeském kraji budou tento týden pracovat na programovém prohlášení, které bude součástí koaliční smlouvy. Vítězní Starostové se na spolupráci dohodli s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, hejtmankou bude Petra Pecková za Starosty. V Jihočeském kraji chtějí koalici uzavřít ODS s ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09 a Jihočechy, hejtmanem bude Martin Kuba z ODS.

Znění koaliční smlouvy se připravuje také v kraji Vysočina. Na povolební spolupráci se dohodlo uskupení ODS a Starostů pro občany s dalšími čtyřmi stranami, vítězné hnutí ANO mezi nimi není. Hejtmanem bude Vítězslav Schrek z ODS. V Ústeckém kraji se na spolupráci dohodlo vítězné ANO s druhou ODS a Spojenci pro kraj, hejtmanem bude Jan Schiller (ANO). Jména radních a priority chtějí mít koncem tohoto týdne domluvené.

Už minulý týden byly podepsány koaliční smlouvy v Moravskoslezském a Pardubickém kraji. V Moravskoslezském kraji se na spolupráci dohodli zástupci vítězného hnutí ANO s ODS kandidující společně s TOP 09, s lidovci a nově proti předchozímu volebnímu období se sociálními demokraty. Koalice bude mít v 65členné krajské radě převahu 46 hlasů, hejtmanem bude znovu Ivo Vondrák z ANO. V Pardubickém kraji podepsali v pátek koaliční smlouvu na další období zástupci uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, ODS s TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj (KPK) a STAN. Kraj potřetí za sebou povede hejtman Martin Netolický (3PK).