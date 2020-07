Dojatý Baroš se rozloučil s hráčskou kariérou

Ostrava - Fotbalista Milan Baroš dnes ukončil hráčskou kariéru. Před utkáním s Plzní se s ním vedení Baníku rozloučilo v desetiminutovém ceremoniálu, který osmatřicetiletého kapitána dojal k slzám a na závěr pak majitel ostravského klubu Václav Brabec vyřadil Barošovo číslo 27 navždy z číselné řady áčka Baníku.

Baník pro svou ikonu poskládal tříminutové pásmo z videovzkazů jeho bývalých spoluhráčů. Svoji zdravici poslali například Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Jan Koller, Petr Čech nebo bývalí parťáci z Liverpoolu Vladimír Šmicer, Jamie Carragher, Harry Kewell, Djibril Cissé a celá řada dalších. Baroš se neubránil slzám.

"Bylo to pro mě opravdu hodně emotivní. Věděl jsem, že něco se chystá, ale to jsem nečekal. S klukama se znám velmi dobře, zažil jsem s nimi pěkná léta. Moc mě to potěšilo, že mi tak popřáli ke konci kariéry. Obrovský dík těm, co hlavně to video připravili, a samozřejmě všem fanouškům," řekl Baroš po utkání.

Větší nervozitu prý zažíval v sobotu. "Horší byl včerejšek, když mi všichni psali a gratulovali ke kariéře. To bylo horší než dnešek. Ten jsem si chtěl užít a myslím, že se to povedlo. U toho videa mě přepadly emoce," tvrdil.

Jeho loučení však chyběl plný dům, protože kvůli koronavirovým omezením mohl na stadion přijít jen omezený počet diváků. Bylo jich zhruba čtyři tisíce, i když za normálních okolností by bylo pravděpodobně vyprodáno. "Škoda, že nemohlo být plno," posteskl si.

Osmatřicetiletý Baroš šel do hry až na posledních dvacet minut. I proto, že až do pátku kvůli zdravotním problémům, které jsou i důvodem jeho konce, netrénoval.

"Už bych nevydržel. I tak to na mě bylo dost. V tréninku jsem, ale trénovat naplno už nejde. Jsem rád, že jsem se aspoň na hřiště dostal," řekl ostravský veterán, který mohl zcela stylově utkání v poslední minutě rozhodnout.

To když dostal na hlavu ideální centr od Filla, ale z malého vápna hlavou minul. "Chyběl tomu mrak na sluníčku. To bylo to jediné, protože to sluníčko mi do očí vjelo a ztratil jsem balon z dohledu. Spíše jsem tam tu hlavu jen strčil a bohužel jsem to netrefil," řekl vítěz Ligy mistrů z roku 2005.

Jeho poslední zápas sledovala z tribuny i celá rodina včetně otce, který Baroše k fotbalu přivedl a v počátcích ho každý den na tréninky vozil z šedesát kilometrů vzdálených Vigantic. Za nimi na Valašsko pak ostravský fotbalista po utkání zamířil.

"Začíná mi důchod, tak si asi zajdu koupit čagan," usmál se. "Ale ne, pojedu teď za rodinou a nic zvláštního neplánuji. Najedu na normální nefotbalový život a uvidím, za jak dlouho mi fotbal bude chybět a v nějaké roli se k němu vrátím," řekl Baroš, který má od Baníku nabídku na další spolupráci.