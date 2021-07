Dojatá znakařka Kubová byla vděčná, že mohla olympijské loučení sdílet s otcem

Tokio - Dojatá znakařka Simona Kubová byla vděčná, že mohla své olympijské loučení sdílet s otcem. Tomáš Baumrt se dostal do české výpravy jako její trenér a byl u toho, když jeho dcera závodila na třetí a poslední olympiádě. Výsledky byly poznamenané angínou, kterou onemocněla těsně před začátkem olympijských soutěží.

"Jsem šťastná za to, že jsem měla tu možnost potřetí reprezentovat Českou republiku. Já jsem psala pohledy ještě den před závodem na sto znak a tam jsem psala, že nezávisle na tom, jak ty závody dopadnou, tak je to tady prostě skvělé. Olympiáda byla vždycky můj sen a mně se to povedlo hned třikrát během devíti let, což si myslím, že nemůže říct moc lidí. A na to já jsem hrdá," svěřila se dojatá plavkyně po dnešní rozplavbě na 200 metrů znak.

Skončila stejně jako na stovce hluboko v poli poražených a tak její jedinou vydařenou olympijskou účastí byla ta z roku 2012. Tam skončila na 100 metrů znak desátá, přičemž ji od finále dělily dvě desetiny. "Jsem šťastná, že ty první olympijské hry v Londýně mi vyšly naprosto úžasně. Že bohužel ty dvoje poslední olympiády ovlivnila nemoc, s tím nic neudělám," konstatovala zanedlouho třicetiletá plavkyně.

V Londýně byl také její otec, ale tehdy jenom jako divák. Zachránil ji, protože jí v obchodě pořídil plavky na olympijský závod, když si dvoje závodní roztrhla. Tentokrát se Tomáš Baumrt dostal přímo do olympijské výpravy. "Jsem za to šťastná. Jsem za to šťastná, vděčná. Mohl to prožít všechno se mnou a strašně to pro mě znamená," líčila a po mokrých tvářích jí tekly slzy.

I když se jí v olympijské sezoně tolik nedařilo, absolvovala kvalitní přípravu a věřila, že to v Tokiu zlomí. Všechny plány rozmetala angína. Na aklimatizačním soustředění v Kóči dostala antibiotika, ale mohla závodit. Dopadla tak lépe než beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, která podobně jako Kubová kvůli posunu OH v Tokiu odložila konec kariéry, ale o olympiádu ji připravil pozitivní test na koronavirus. "To muselo být strašné, když se to dozvěděla. Když se to stane někomu mladému, tak je to jiné. Ona měla mnohem větší smůlu a vůbec si nedokážu představit, co se jí honilo v hlavě, když se to dozvěděla. Muselo to být prostě hrozný," soucítila s týmovou kolegyní, která místo zápasů na pískovém kurtu skončila osamocená v izolaci.

Když se loni na jaře olympijské hry kvůli koronavirové pandemii odkládaly, Kubová zvažovala, co bude dál. Rozhodla se vydržet a nelituje. "Stálo to za to. Startovala jsem znovu na Mezinárodní plavecké lize, překonala jsem další český rekord a pomohla jsem, i když nám to nakonec nevyšlo, holkám do polohové štafety v Taškentu v Uzbekistánu. Jsou to skvělé zážitky, na které budu vzpomínat dlouho," řekla chomutovská plavkyně.

Poslední medaile získala na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v roce 2013 v Herningu, kde byla zlatá na padesátce. Naposledy se medailím přiblížila před pandemií na ME v krátkém bazénu 2019, kde byla třikrát pátá. Do olympijských her 2024 v Paříži už nevydrží. "Jsou to ještě tři roky. Ono se řekne už jenom tři roky. Ale to je strašná doba. V plavání je nejlepší věk kolem dvaceti a mně je třicet. A je to znát. Nenajdete tady ve startovní listině moc starších holek, než jsem já. Je to prostě přirozený vývoj," vysvětlila.

Letošní plaveckou sezonu ale ještě dokončí. Od 23. srpna ji čeká další angažmá v Mezinárodní plavecké lize (ISL), v které pak může pokračovat v listopadu a prosinci. "Pravděpodobně celý podzim dodělám. Otázkou je, jestli i s mistrovstvím Evropy a mistrovstvím světa (v krátkém bazénu). To zatím nechávám otevřené. Pokud bych tam jela, tak prostě chci vědět, že na tom jsem dobře a že můžu na Evropě atakovat medaile a na světě finále," dodala Kubová.