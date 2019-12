Dohrávka 25. kola ELH: Pardubice ukončily vítěznou sérii Sparty

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v dohrávce 25. kola extraligy vedoucí Spartu 4:3. Pražané neuspěli po sérii devíti výher, dva góly posledního týmu soutěže dal útočník Robert Kousal. Dynamo tak snížilo manko na předposlední Vítkovice a dvanáctý Litvínov na tři body.

Sparťané byli v úvodu aktivnější a i díky brzké přesilovce měli několik šancí, jenže naráželi na brankáře Kacetla. Zato v 6. minutě se Voráčkovo nahození od modré čáry odrazilo ke Kousalovi, který otevřel skóre. Pražany inkasovaný gól očividně trochu zaskočil.

Vyrovnání se hosté dočkali v 23. minutě, kdy Košťálek napřáhl z prostoru mezi kruhy a vyražený kotouč uklidil do branky Buchtele. Uběhlo ale jen 96 sekund a Východočeši měli vedení zpátky. Polášek na vlastní modré čáře zaškobrtl, díky čemuž mohl přihrávku snadno přijmout Machala a sám proti Sedláčkovi skóroval rychlou ranou mezi betony.

Za dvě a půl minuty kontroval opět lídr soutěže. Smejkalovi nesedlo zakončení, když jel sám na Kacetla, ale napravil to parádní nahrávkou Rouskovi, který ze své pozici nemohl minout - 2:2.

Dynamo pak zatápělo Spartě v přesilovce. Nejprve Sedláčka po obloučkem plachtícím puku zachránila branková konstrukce, chvilku poté se gólman vyznamenal, když zakončoval Harju. Ve 35. minutě ale napřáhl za kruhem Tomáš Dvořák a trefil se přesně do horního růžku.

V čase 38:55 skončil zápas pro dva hráče. Buchtele se jen pomalu zvedal po ataku Hollanda, který inkasoval trest na pět minut a do konce utkání za vražení na hrazení.

V závěru dlouhého oslabení se díky své rychlosti dostal do sóla opět Machala, tentokrát měl ale navrch Sedláček. V polovině třetího dějství usedl Polášek na trestné lavici k Dvořákovi a Dynamo mělo k dispozici 93 sekund přesilovky pět na tři. Parádní ranou zápěstím ji využil Tybor a bylo opět vyrovnáno.

Při pokračující klasické početní výhodě to Tybor zkusil úplně stejně a domácí dostali po skrumáži puk za Sedláčka. Sparťané sáhli k trenérské výzvě, ale neúspěšně a Kousal slavil druhý gól v utkání. Vyrovnat mohl krátce před koncem Tomášek, Kacetl byl však proti.

Hlasy trenérů po dohrávce:

Radek Bělohlav (Pardubice): "Máme radost ze tří bodů po té vyhrané třetí třetině, kdy jsme zápas otočili i přes dlouhou přesilovku soupeře. V naší situaci to byl parádní zápas od první minuty, navíc s vítězným koncem. Hráčům děkuji, bylo to odmakané. Hokej se hraje pro lidi a já věřím, že jsme potěšili drtivou většinu fanoušků a zvedli jim náladu."

Uwe Krupp (Sparta): "Musím Pardubicím pogratulovat k zisku tří bodů. Podle mého to byl vážně dobrý zápas. Domácí se drželi zápasového plánu a odvedli dobrý výkon po celých 60 minut. My jsme měli své šance, zejména při dlouhé pětiminutové přesilovce, kdy jsme měli možnost přidat další gól, který by asi vše změnil. Jenže jsme toho nevyužili, zatímco Pardubice proměnily přesilovku pět na tři, pak i pět na čtyři, což rozhodlo."