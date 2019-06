Dohodu se Srbskem lze podle prezidenta Kosova uzavřít ještě letos

Bratislava - Dohodu Srbska a Kosova o normalizaci vztahů je možné uzavřít ještě letos, navzdory růstu napětí mezi oběma státy v poslední době. Na dnešní mezinárodní konferenci Globsec v Bratislavě to prohlásil kosovský prezident Hashim Thaçi. Jeho srbský protějšek Aleksandar Vučić, který se konference ve slovenské metropoli také zúčastnil, je v této věci naopak skeptický.

"Věřím, že dohody je možné dosáhnout ještě letos," řekl Thaçi podle agentury Beta. Dodal, že příští týdny do summitu v Paříži 1. července budou rozhodující pro výsledek tohoto procesu a konečnou dohodu. Schůzky se kromě Kosova a Srbska zúčastní rovněž Francie a Německo.

Proces normalizace vztahů se Srbskem je nyní v krizi kvůli "zbytečnému kladení podmínek" ze strany Srbska, uvedl dále Thaçi. Podle médií tak narážel na skutečnost, že Bělehrad podmínil obnovení dialogu s Prištinou zrušením stoprocentní celní přirážky, kterou Kosovo loni zavedlo na srbské zboží. Podle hlavy kosovského státu musí být případná dohoda komplexní a zakončená vzájemným uznáním.

Srbský prezident Vučić dnes Thaçiho optimismus mírnil. Nicméně řekl, že obě strany se musí snažit o kompromis. "Situace není nejlepší. Pokud se mě ptáte na perspektivu, jsem pesimista. (...) Pro Thaçiho patří celé Kosovo kosovským Albáncům, podle srbské ústavy je součástí Srbska. Svět je rozdělen. Půlka Kosovo uznala, půlka nikoliv," řekl Vučić. Dodal, že řešení bude schopen nalézt možná až někdo v budoucnu.

"Musíme najít řešení, ale tím nemůže být, že Thaçi řekne: 'Vy Srbové máte uznat kosovskou nezávislost.' Musíme učinit ústupky. Musí tu být kompromis," uvedl také srbský prezident.

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008, necelých deset let poté, co Bělehrad v důsledku bombardování NATO a války s kosovskoalbánskými povstalci v letech 1998-1999 ztratil nad svou jižní provincií kontrolu. Vliv si do současnosti udržel pouze v severní části Kosova, kterou obývá srbská menšina. Nezávislost Kosova dosud uznalo přes sto států, včetně Česka. Neuznává ho kromě Srbska například Rusko, Čína a pět zemí EU.