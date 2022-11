Dohodnutá pětikoalice v Hradci Králové podepíše koaliční smlouvu 14. listopadu

Hradec Králové - Dohodnutá pětikoalice ve stotisícovém Hradci Králové podepíše koaliční smlouvu v pondělí 14. listopadu. Na spolupráci se domluvily koalice Hradecký demokratický klub (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Pod dohodu o závazném podepsání koaliční smlouvy nepřipojil podpis senátor Jan Holásek z Rozvíjíme Hradec, informovali dnes ČTK zástupci pětikoalice. O pětikoalici se jedná od zářijových voleb, dohoda vázla na rozdělení gescí. Pětikoalice by měla mít bez Holáska v zastupitelstvu 20 z 37 mandátů. Kandidátkou pětikoalice na primátorku zůstává prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová (HDK).

Za Rozvíjíme Hradec podepsali dokument Ilona Dvořáková a Petr Nebeský, v zářijových komunálních volbách dva ze tří zvolených zastupitelů za toto uskupení.

Koaliční smlouvu by měla pětikoalice podepsat den před dalším jednáním zastupitelů, které je naplánované na úterý 15. listopadu. "Podpis koaliční smlouvy o vládě v Hradci Králové proběhne v pondělí 14. listopadu v 11:00 v restauraci u Královny Elišky," uvedli ve společném prohlášení zástupci pětikoalice.

Podle nich se v minulých týdnech mezi všemi subjekty hradecké pětikoalice postupně dojednaly všechny programové priority, složení rady, uspořádání a personální zajištění gescí včetně shody na tom, že nebudou vznášeny nové požadavky.

"Navzdory tomu Jan Holásek přišel s dalšími požadavky. Toto časové protahování však bylo neakceptovatelné pro všechny zúčastněné strany demokratické pětikoalice vyjma Rozvíjíme Hradec. Bohužel neochota Jana Holáska akceptovat kompromisní a konstruktivní jednání dlouhodobě ohrožovala projekt pětikoalice a zvyšovala riziko, že se do vedení našeho města dostanou populistické a extremistické síly," stojí v prohlášení.

Zástupci HDK/TOP 09, ODS, Pirátů a Změny pro Hradec a Zelených vyzvali zastupitele zvolené za Rozvíjíme Hradec, aby akceptovali dohody a zapojili se neodkladně do projektu demokratické koalice. "Tuto výzvu vyslyšela zastupitelka Ilona Dvořáková a zastupitel Petr Nebeský, kteří se svým podpisem zavázali k podpoře společného koaličního projektu," dodali zástupci pětikoalice.

Pětikoalice se již dříve dohodla na 11členné radě města, kde by měla mít koalice HDK/TOP 09 tři místa stejně jako ODS. Po dvou radních by měli mít Piráti a Rozvíjíme Hradec, Změna pro Hradec a Zelení obsadí v radě jedno místo.

Prvním náměstkem primátorky pro ekonomiku, rozpočet a městské organizace, sport a dopravu má být Miroslav Hloušek (ODS). Další možní náměstci Lukáš Řádek (TOP 09) by měl mít na starosti investice a rozvoj, dotace a energetiku, Adam Záruba (Změna pro Hradec) územní plán, urbanismus a architekturu, památkovou péči a životní prostředí a Pavel Vrbický (Piráti) sociální věci, bytovou politiku, IT a digitalizaci a majetek. Kandidátka pětikoalice na náměstkyni Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec) by měla mít na starosti kulturu a cestovní ruch.

Dalšími radními by se měli podle původního návrhu stát také Arnošt Urban (HDK), dosavadní primátor Alexandr Hrabálek (ODS), bývalý primátor Oldřich Vlasák (ODS), Aleš Dohnal (Piráti) a Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec). "Teď záleží na tom, jak zareaguje pan zastupitel Holásek. Pokud nebude součástí koalice, tak radním nebude," řekla dnes ČTK Springerová.

V případě vzniku pětikoalice skončí ve volbách vítězné hnutí ANO a také SPD v opozici. Hradec Králové s Prahou jsou posledními z 27 statutárních měst v ČR, kde ještě není ustavené nové vedení města.