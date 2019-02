Praha - Nadále nejistá zůstává dohoda o vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes novinářům řekl, že vedle splnění dalších podmínek magistrátu bude také záležet na tom, co bude chtít stát udělat s budovami v centru města, odkud by se do Letňan přestěhovali úředníci. Starostové Letňan a dalších dotčených městských část ohlásili, že se chtějí zapojit do jednání o záměru. Podle zástupců realitního trhu by nová úřednická čtvrť udělala z Letňan prémiovou lokalitu typu Karlína nebo Smíchova.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na městské pozemky v Letňanech do nového areálu umístit 10.000 státních úředníků, magistrát tam požaduje také nemocnici a byty. Výstavbu bytů na pozemcích ale nynější pražský územní plán neumožňuje, změna by podle zástupců Institutu plánování a rozvoje (IPR) zabrala nejméně dva roky. Kvůli blízkosti dvou letišť v Letňanech a Kbelích je navíc případná zástavba omezena výškově na úroveň šesti podlaží. Město by také v Letňanech zřejmě muselo posílit MHD.

IPR v minulosti za vhodnější místo pro přesunutí státních úředníků označil brownfield Bubny-Zátory. Zástupci státu to odmítají. Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka dnes uvedl, že ve prospěch Letňan hovoří kapacita, dopravní dostupnost i fakt, že pozemky jsou ve vlastnictví města a státu. Proti lokalitě Bubny-Zátory naopak mluví například rozdělení mezi 40 vlastníků, stavební uzávěra či územní plán, který neumožňuje stavět tam administrativní budovy, dodal.

Hřib dnes zdůraznil, že ohledně využití pozemků v Letňanech dosud nebylo dosaženo dohody. "Jednání stále pokračují, čekáme nyní konkrétní nabídku ze strany státu," podotkl. Zásadní podle něj a dalších zástupců pražské koalice je, aby v centru města nezůstaly prázdné nevyužité domy. Přesun se má podle dřívějších informací ÚZSVM týkat 115 budov, z nichž 90 se má vyprázdnit. "Co se z médií dozvídám, které domy by se měly vyklízet, tak to ve mně vyvolává obavy," řekl primátor. Dodal, že o seznam objektů požádal ÚZSVM, ale prý se na něm ještě pracuje.

Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský řekl, že do dalších jednání představitelé města chtějí zahrnout letňanskou radnici a také centrální městské části, kde se nacházejí budovy, jež se mají vyprázdnit. Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) na facebooku uvedl, že z jeho pohledu je nutné se vyhnout tomu, aby budovy v centru zůstaly prázdné. O slovo se přihlásili také starostové Letňan a sousedních Kbel, Prahy 9 a Čakovic. Příští týden v pondělí se chtějí sejít a mluvit o možných dopadech na severovýchodní část Prahy.

Podle starosty Letňan Zdeňka Kučery (ANO) chtějí dotčené městské části získat přístup na jednání o výstavbě. "Zásadně nesouhlasíme s tím, že se jedná o nás bez nás a že za našimi zády dochází k dohodám, které ovlivní život a budoucnost více než 20.000 občanů naší městské části," uvedl. Podle dalších starostů je třeba v oblasti řešit dopravní situaci, kterou by další byty mohly zkomplikovat. Zabývat se dopravou a parkováním je třeba také podle místostarosty Letňan Pavla Sehnala (ODA/Krásné Letňany), záměr ale označil za výhodný pro městskou část. Sehnal mimo jiné vlastní letňanské výstaviště, které s dotčenými městskými pozemky sousedí.

Magistrát výměnou za parcely pro vládní čtvrť chce také zaplatit dokončení vnitřního okruhu a získat od státu další nemovitosti. Mezi nimi jsou karlínské kasárny, kam by se podle Hřiba mohla přesunout zhruba tisícovka magistrátních úředníků ze Škodova paláce v Jungmannově ulici. Městu v roce 2028 skončí v paláci nájem a do té doby musí vyřešit, kam svoje lidi přesune. Kasárny nyní vlastní ministerstvo spravedlnosti, které ustoupilo od plánu vytvořit z nich justiční palác a jedná o převodu budovy na ÚZSVM.

Cena pozemků města potřebných pro vládní čtvrť se může pohybovat v rozpětí mezi jednou až třemi miliardami korun, vyplývá z vyjádření realitních odborníků. Babiš dříve cenu vyčíslil zhruba na 400 milionů Kč. Menší část pozemků pro plánovaný areál vlastní fyzické osoby a stát. Lidé z oboru očekávají zdražení nemovitostí v okolí. Třeba podle ředitele serveru Bezrealitky.cz Hendrika Meyera by růst cen nemovitostí v případě vzniku nové čtvrti měl dosah i do vesnic za hranicemi Prahy. Obchodní ředitel společnosti Bidli Roman Weiser odhadl, že případně uvolněné budovy v centru se změní spíš na hotely, sídla firem a luxusní apartmány než na byty pro běžné Pražany.