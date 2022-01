Dohoda o obranné spolupráci s USA znovu rozdělila slovenské politiky

Ilustrační foto - Padesát příslušníků slovenské armádní jednotky se 16. listopadu v Prešově rozloučilo s rodinnými příslušníky před odletem do mezinárodní mise UNDOF v Golanských výšinách na hranicích Izraele a Sýrie. Odlet je naplánován na 4. prosince a mise by měla trvat jeden rok.

Ilustrační foto - Padesát příslušníků slovenské armádní jednotky se 16. listopadu v Prešově rozloučilo s rodinnými příslušníky před odletem do mezinárodní mise UNDOF v Golanských výšinách na hranicích Izraele a Sýrie. Odlet je naplánován na 4. prosince a mise by měla trvat jeden rok. ČTK/Lázár Peter

Bratislava - Politiky na Slovensku znovu rozdělila připravovaná dohoda se Spojenými státy o obranné spolupráci, na jejímž základě by američtí vojáci mohli využívat dvě vojenská letiště v zemi a Bratislava by získala přes 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun) na jejich modernizaci. Proti návrhu smlouvy ve stávající podobě se postavila také slovenská prokuratura, podle které by mohla být ohrožena suverenita země.

Slovensko o zmíněné dohodě s USA vyjednávalo již před třemi lety. Tehdejší vedení ministerstva obrany se pak v roce 2019, tedy rok před parlamentními volbami, které vyústily ve změnu vlády, rozhodlo v jednáních nepokračovat. Zdůvodnilo o tím, že je proti vytváření právních podmínek pro působení cizích vojsk v zemi. Nynější slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok při představení textu dohody loni v prosinci řekl, že mezivládní smlouva nepředpokládá vytváření amerických základen v zemi. Ministr obrany Jaroslav Naď tehdy odmítl, že by se Bratislava vzdávala své suverenity. Uvedl rovněž, že podobné smlouvy uzavřely s USA i jiné země včetně Maďarska a Polska.

Expremiér a šéf sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico, jehož strana po porážce v předloňských volbách skončila v opozici, dnes označil smlouvu za zjevně nevýhodnou pro Slovensko. "Tento návrh dohody je absolutně nevýhodný pro Slovenskou republiku. Navrhované znění je v každém jednotlivém článku v rozporu s pojímáním suverenity státu," řekl Fico novinářům. Předloha podle něj počítá s tím, že dohoda bude mít přednost před slovenskými zákony a že slovenské úřady budou mít omezené kontrolní a další pravomoci vůči americkým vojákům.

V roce 2019, kdy se o smlouvě rovněž jednalo, byl premiérem tehdejší místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini, který se v té době vyslovil pro přijetí nabídky USA, pokud by se podařilo vyjednat podmínky ve prospěch Slovenska. Fico přitom nyní tvrdí, že Směr-SD už tehdy smlouvu odmítal.

Během dlouholetého vládnutí Směru-SD Slovensko objednalo v rámci modernizace zastaralé techniky své armády americké stíhačky i vrtulníky.

Proti dohodě s USA v navrhované podobě se nyní postavila i slovenská generální prokuratura. V sérii připomínek k dokumentu uvedla, že by dohoda mohla výrazně omezit suverenitu Slovenska a že je nevyvážená a ve prospěch USA. Navrhla například do textu doplnit například ustanovení, že američtí vojáci nesmí na Slovensko vstupovat a jadernými, chemickými či biologickými zbraněmi.

Zmíněná mezivládní dohoda mezi Slovenskem a USA by měla být uzavřena na nejméně deset let. Nyní na Slovensku proběhne vyhodnocení připomínek k dokumentu. Pro platnost dohody je nezbytné, aby ji odsouhlasila vláda, následně schválil parlament a ratifikovala prezidentka Zuzana Čaputová.