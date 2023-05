Dohoda o konsolidačním balíčku vlády má být rychlá, dnes ji ale Michálek nečeká

Praha - Koaliční Piráti a hnutí STAN chtějí rychlou dohodu na konsolidačním balíčku, podle šéfa sněmovního klubu Pirátů Jakuba Michálka ale dnes zřejmě dohoda hotová nebude, mimo jiné kvůli části parametrů provázané důchodové reformy. Podle předsedy lidoveckého klubu Marka Výborného bere koalice při debatě vážně úspory, které je nutné hledat na provozu státu či u národních dotací.

Lídři pětikoalice se nad změnami daní a rozpočtovými škrty sejdou odpoledne ve Sněmovně, večer pak má o výsledcích vnitrokoaličních jednání informovat premiér Petr Fiala (ODS) prezidenta Petra Pavla. Konsolidační balíček by měl snížit strukturální deficit asi o procento hrubého domácího produktu, tedy asi o 70 miliard korun.

Michálek nepředpokládá, že by se dnes vyjednavačům podařilo dohodu uzavřít. Na tiskové konferenci uvedl, že mimo jiné kvůli propojení daňových změn s důchodovou reformou, u které ještě schází domluva na "několika parametrech". Samotný konsolidační balíček čítá na šest desítek opatření popsaných na osmdesáti stranách. Michalek charakterizoval jednání jako složitá. Stejně jako ostatní lídři stran se odmítl vyjádřit ke konkrétním opatřením.

Předseda poslanců hnutí STAN Josef Cogan uvedl, že Starostové uvítají co nejrychlejší dohodu a snaží se dojít ke společným závěrům. Podle nich by bylo možné snížit strukturální deficit více než o 70 miliard korun. "Všichni si uvědomujeme, že to nemůže být jen na straně výdajů," konstatoval.

Podle Výborného platí, že předsedové koaličních stran představí výsledek jednání v horizontu dvou týdnů. "Velmi vážně bereme stranu úspor. Musíme být velmi odvážní, hledat úspory na provozu státu, v rámci národních dotací," uvedl.

Podle šéfa poslanců TOP 09 Jana Jakoba musejí být úspory větší, než opatření na příjmové části rozpočtu. Jednání jsou podle něj úspěšná, koalice se výrazně posouvá v jednotlivých částech balíčku.

Michálek podotkl, že koalice v minulém roce daně snižovala, což vedlo k úbytku několika desítek miliard korun v rozpočtu, vidí proto při splnění závazku vlády udržet celkovou daňovou zátěž prostor pro opětovné zvýšení. Dohodnout by se podle něj měly strany pětikoalice co nejdříve, nejlépe do poloviny května, jak řekl už dříve Fiala. Nedovede nicméně odhadnout, zda se ještě neobjeví "nějaký zádrhel".

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že se vláda chystá zvýšit daně všem občanům i firmám. "Tato opatření podle názoru SPD povedou k dalšímu zdražování a dostanou další domácnosti do chudoby a existenciální tísně," míní. Za zásadní považuje škrtnout zbytné výdaje státu, zmínil byrokracii či předražené armádní zakázky. Naopak služby, které slouží českým občanům, je podle Okamury nutné zachovat.

Strukturální deficit, který by se měl konsolidačním balíčkem snížit o procentní bod, byl loni 2,6 procenta HDP. Podle některých ekonomů i politiků by ozdravování financí mělo být rychlejší. Jednotlivá opatření balíčku, o kterých kabinet jedná, lídři vládních stran nekomentují. Podle Výborného je jich zhruba šest desítek. Fiala popsal po jednání minulý týden shodu na chystaném balíčku v řadě věcí za dalekosáhlou. Je podle něj nutné, aby návrh změn byl promyšlený a provázaný.