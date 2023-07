Dohoda mezi prokurátory a Bidenovým synem podle médií u soudu narazila

Wilmington (USA) - Dohoda o vině a trestu mezi prokurátory a synem amerického prezidenta Joea Bidena se ocitla v ohrožení po začátku soudního jednání, kde se očekávalo přiznání Huntera Bidena k daňovým přestupkům a neoprávněnému držení střelné zbraně. Informují o tom americká média, podle kterých se kamenem úrazu stala otázka imunity před možným stíháním za jiné činy. Soudkyně navrhla, aby dvě strany o věci dál jednaly.

Podle deníku The New York Times (NYT) či televize CNN právník Bidena mladšího dohodu prohlásil za neplatnou v návaznosti na slovní výměnu mezi soudkyní Maryellen Noriekaovou a prokurátorem Leem Wisem. Soudkyně se jej ptala, zda by dohoda prezidentovu synu poskytla imunitu vůči stíhání za další potenciální přečiny včetně skutků souvisejících se zastupováním zahraničních vlád. Wise odpověděl, že nikoli.

Noriekaová, kterou do funkce jmenoval Bidenův předchůdce Donald Trump, zároveň vyjádřila výhrady ohledně podmínek dohody, na jejímž základě by se podle médií obviněný pravděpodobně vyhnul vězení. "Myslím, že dává smysl, abyste si ještě pohovořili," citovala soudkyni agentura AP. Podle NYT Bidenův právník Chris Clark požádal o přestávku s cílem najít způsob, jak dohodu zachránit.

Prezidentův 53letý syn je viněn z toho, že za roky 2017 a 2018 pozdě zaplatil daně z příjmů a že v roce 2018 zatajil užívání drog při nákupu pistole. Jeho právníci a ministerstvo spravedlnosti v červnu oznámili, že obviněný je připraven přiznat vinu a tím tyto dvě kauzy ukončit.

Dohoda přichází po letech vyšetřování aktivit Bidena mladšího, které zahrnují lobbistickou činnost a vazby na zahraniční podniky. Jeho právníci dohodu prezentovali jako poslední kapitolu případu, prokurátor Wise ale dnes u soudu uvedl, že vyšetřování prezidentova syna zůstává otevřené.