Londýn - Dvakrát odmítnutá "rozvodová" dohoda Británie s Evropskou unií má příští týden dobrou šanci na schválení. V rozhovoru s televizí Sky News to dnes řekl náměstek ministra pro brexit Kwasi Kwarteng. V tuto chvíli přitom není jisté ani to, zda se vzhledem k pondělnímu vyjádření předsedy Dolní sněmovny Johna Bercowa bude moci třetí hlasování o dohodě příští týden uskutečnit. Pakliže by dokument poslanci opět odmítli, je ve hře i možnost zrušení brexitu, řekl šéf britské diplomacie Jeremy Hunt.

"Šance na prosazení dohody příští týden jsou dobré," uvedl Kwarteng ve chvíli, kdy do stále platného termínu britského odchodu z EU zbývalo jen lehce přes 200 hodin. "Lidé už teď otáčejí, protože jejich úvahy se soustřeďují na dohodu a na schopnost opustit EU včas a spořádaným způsobem," dodal.

O "rozvodové" dohodě dojednané s unií vládou premiérky Theresy Mayové poslanci poprvé hlasovali v polovině ledna, kdy ji odmítli rekordním rozdílem 230 hlasů. Minulý týden byla vládní porážka o 81 hlasů mírnější. Potřetí se mělo hlasovat už tento týden, avšak předseda sněmovny John Bercow tento vývoj vyloučil, pokud vládní návrh nedozná významných změn.

Podle komentátorů by třetí hlasování už mohlo přinést skutečnou volbu mezi spořádaným brexitem s dohodou a nekontrolovaným odchodem. Není totiž jisté, že EU by vyhověla britské žádosti o prodloužení brexitové lhůty, pokud dohoda stále nebude ratifikována. Je však otázkou, zda britští poslanci na takovéto chápání nového hlasování přistoupí.

Kwarteng se dnes vyhnul jasné odpovědi na dotaz, co by následovalo po dalším odmítnutí brexitové dohody. Ministr zahraničí Hunt ale v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC uvedl tři možnosti: "Parlament by mohl hlasovat o odvolání článku 50 (zahájení procesu vystoupení z EU, pozn. ČTK)... Mohl by přijít mimořádný summit kvůli nabídce odkladu, přičemž nevíme, jaká by byla délka... A pak je tady brexit bez dohody jakožto výchozí právní cesta," uvedl.

Zrušení brexitového procesu nicméně označil za velmi nepravděpodobné. "Takže volba, která je teď před námi, je mezi vyřešením této otázky a extrémní nepředvídatelností," dodal Hunt.

Odvolání brexitu v tuto chvíli v rámci britského parlamentu nepředstavuje variantu s příliš velkou podporou. Poslanci se však zřejmě budou muset zabývat peticí, která byla s tímto úmyslem ve středu večer iniciována skrze oficiální vládní portál. Za půl dne ji podpořilo skoro 700.000 lidí, přičemž masivní zájem způsobil správcům webu technické problémy.