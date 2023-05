Dohoda ČR a USA podle strany PRO není o společné obraně

Praha - Česko-americká dohoda o obranné spolupráci (DCA), kterou má příští týden v USA podepsat ministryně obrany Jana Černochová (ODS), podle strany PRO (Právo Respekt Spravedlnost) neobsahuje žádné ustanovení, které by upravovalo společnou obranu ČR a USA. Zástupci uskupení, které v posledních měsících pořádá protivládní demonstrace, na dnešní tiskové konferenci uvedli, že smlouva jednostranně zvýhodňuje USA a upravuje trvalou přítomnost amerických ozbrojených sil na území ČR. Jejímu schválení chce strana bránit.

Předseda PRO Jindřich Rajchl dnes uvedl, že strana udělá maximum, aby zastavila přijetí dohody. "Uděláme také vše pro to, aby do ratifikace na podzim vláda už nebyla v úřadu," řekl. Podle místopředsedy PRO Ondřeje Svobody je česká armáda ve stavu, že by neubránila ani Prahu, kabinet se proto rozhodl "problém hodit na Američany". Dohoda podle PRO poskytuje mimořádné množství výhod a výsad americké straně, aniž by za to něco dostala ta česká.

Dohodu kritizoval ve středu ve Sněmovně s podobnými argumenty předseda SPD Tomio Okamura. Také podle něj není dohoda o spolupráci, ale o pobytu amerických vojáků na základnách v ČR. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) označila vystoupení předsedy SPD za "pravidelné okénko demagogie". Uvedla, že na rozdíl od Okamurova tvrzení byli se smlouvou předem seznámeni i zástupci SPD a že Okamura ze sebe dělá "hlupáka".

Dohoda má podle vlády nastavit podmínky možné spolupráce s americkými ozbrojenými silami na území ČR. Konkrétním pobytem amerických vojáků nebo případným vznikem americké základny na českém území se nezabývá. Nadále by to musely nejprve schválit vláda a Parlament. Smlouvu musí po podpisu ministry schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident.