Dohledový úřad našel ohledně Zemanovy prezidentské kampaně tři porušení zákona

Brno - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí našel tři porušení zákona v prezidentské kampani Miloše Zemana před volbami v roce 2018. Zeman tehdy prezidentskou funkci obhajoval. Předvolební kampaní byly podle úřadu i tehdejší prezidentovy výjezdy do krajů, řekl ČTK vedoucí kontrolní skupiny Tomáš Hudeček. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček považuje rozhodnutí úřadu za bizarní, nemístně politické a ne za odborné. Dohledový úřad má možnost uložit pokutu 10.000 až 100.000 korun. Prezident ale podle Hudečka disponuje celou řadou imunit, včetně správněprávní imunity, takže řízení o uložení pokuty zahájit nelze.

"Nejzávažnější porušení pravidel kampaně spatřujeme ve výjezdech do krajů, kdy došlo k využití funkce prezidenta republiky k vedení předvolební kampaně. Prezident to rozporoval, že žádnou kampaň nevedl, nicméně podle názoru úřadu část každého toho výjezdu do kraje naplňovala rysy volební kampaně," uvedl Hudeček.

"Jde skutečně o nesmírně bizarní rozhodnutí, kdy je výkon funkce prezidenta republiky vykládán jako předvolební kampaň. Proto považuji toto rozhodnutí za nemístně politické, nikoliv odborné," napsal Ovčáček na dotaz ČTK. "Pokud jde o samotnou volební kampaň, je nutno podotknout, že porušení zákona nalezl úřad i v případě prezidentského protikandidáta Jiřího Drahoše," dodal. Ukazuje to podle něj, že kandidující osobnosti a strany si teprve osvojují nová pravidla.

Další porušení zákona podle úřadu spočívalo v tom, že se při prezidentových výjezdech do krajů rozdávala pohlednice s jeho portrétem s textem "Děkuji" a s podpisem. Úřad to vyhodnotil jako materiální volební kampaň, v níž nebyl označený zadavatel a zpracovatel. Ve zprávě zmiňuje, že fotografii rozdávali například pořadatelé označení visačkou se znakem města Zábřeh.

"Na dotaz člena Úřadu týkající se rozdávání fotografií jeden z pořadatelů sdělil, že je zaměstnancem města a na mítinku plní pracovní úkol. Z toho lze usuzovat, že rozdávání propagační fotografie byla činnost, za kterou se prokazatelně poskytovala úplata," uvedl úřad ve zprávě.

Podle úřadu kandidát nedodržel ani lhůtu pro dodání velké zprávy o financování, zpozdil se podle Hudečka nicméně jen o den.

Zeman podal proti všem třem zjištěním námitku, úřad je zamítl. Prezident mimo jiné namítal, že výjezdy prezidenta republiky do krajů a obcí jsou a byly součástí výkonu funkce prezidenta republiky.

"Vzhledem k tomu nebyly a ani nemohly být propagací či volební agitací kandidáta, veřejným sdělením na jeho podporu či v jeho prospěch nebo doprovodnou akcí k takovému sdělení či agitaci nebo propagaci," uvedl v námitce Zeman. Proto podle něj výdaje na mítinky nevykázal jako kampaň.

Úřad ve zprávě uvedl, že pokud je veřejný činitel současně kandidátem ve volbách, je potřeba způsob výkonu veřejné funkce sladit s pravidly kampaně. "Obecně lze shrnout, že veřejní činitelé, kteří kandidují ve volbách, se při výkonu svých funkcí zčásti ocitají v režimu volební kampaně. Kontrolní orgán je přesvědčen, že je proto nutné v některých případech pozměnit charakter veřejného vystupování. Je také potřeba dbát na to, aby se náklady na tu část činnosti veřejných činitelů, která souvisí s kampaní, promítly v evidenci nákladů kampaně," upozornil úřad ve své zprávě.

Ze zprávy také vyplývá, že Zeman úřad vyzval, aby výslednou kontrolní zprávu v jeho případě nezveřejňoval. Úřad k tomu uvedl, že zveřejňování informací o výsledcích proběhlých kontrol přispívá k větší informovanosti veřejnosti a zvyšuje důvěru občanů v transparentnost financování politického života.

Úřad výsledky kontroly zveřejnil až tři roky poté, kdy se Zeman stal prezidentem. Hudeček ČTK řekl, že kontroly už nyní probíhají rychleji. Uvedl, že úřad byl tehdy nový a řešil mnoho jiných, provozních záležitostí.

Úřad ve zprávě zaznamenal od září do prosince 2017 celkem 22 návštěv prezidenta v obcích v pěti krajích, například Jihomoravském, Ústeckém, Moravskoslezském nebo Olomouckém.

Prezidentské volby se uskutečnily v roce 2018. Kandidovalo devět lidí. Ve druhém kole Miloš Zeman obhájil mandát, porazil bývalého předsedu Akademie věd ČR Jiřího Drahoše.