Dofinancování sociálních služeb bude podle Jurečky jasné zhruba do týdne

Praha - Poskytovatelé sociálních služeb by měli mít do konce příštího týdne jasno, jak velkou sumu jim letos stát na péči a provoz doplatí. Resorty práce a financí mají na dofinancování shodu, dokončují dohodu o částce. ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nechtěl upřesnit, kolik by si provozovatelé mohli dodatečně rozdělit. Dotace na péči o postižené či seniory se letos i přes zdražování proti loňsku snížily. Poskytovatelé a kraje si stěžují na nedostatek peněz a žádají doplacení, hrozí omezení služeb.

Podle Jurečky je dohoda s ministerstvem financí na dofinancování "v zásadě hotová" a zbývá ji "dotáhnout do konce". Výslednou sumu chce ministr nejdřív oznámit příští týden po svátcích zástupcům krajů a největším poskytovatelům péče, mezi které patří Charita ČR, Diakonie ČCE či Armáda spásy. Poté by ji ministerstvo mělo zveřejnit.

Stát za péči, kterou neposkytuje sám, platí dotacemi. Peníze ministerstvo práce posílá krajům, které je rozdělují poskytovatelům služeb. Minulý rok do dotací podle důvodové zprávy k nedávné novele vyhlášky o cenách péče putovalo 22,15 miliardy korun. Letos to má být 20,4 miliardy. Výpadek měly podle plánů resortu dorovnat vyšší úhrady od klientů a také navýšení příspěvků na péči lidem ve vážném stavu, kteří žijí v domovech. Vedení krajů už před několika měsíci upozorňovala na to, že nedostatek peněz bude hlavně na péči a pomoc v terénu. Situaci zhoršil výrazný růst cen.

Podle poslance a stínového ministra práce opozičního hnutí ANO Aleše Juchelky službám chybí 4,5 miliardy korun. Zhruba na tolik požadované doplacení vyčíslily kraje. Podle informací ČTK ministerstvu vyšla částka asi o miliardu nižší a resorty jednaly o sumě pod tři miliardy korun. Podle některých poskytovatelů to stačit nebude. "Jak může být kritika, když se neví částka. Musím říct, že nemáme tu částku uzavřenou," řekl Jurečka.

Ministerstvo před nedávnem zveřejnilo výsledky dotačního řízení pro celostátní a nadregionální poskytovatele. Organizace si na ranou péči, osobní asistenci, pečovatelskou službu, terénní programy, poradenství či aktivizační služby rozdělí 1,08 miliardy korun. Loni dostaly 1,14 miliardy korun. Asociace rané péče uvedla, že situace je kvůli snížení dotací a zdražování kritická, pro některé poskytovatele může být letošní propad likvidační a hrozí kolaps pomoci rodinám s handicapovanými dětmi.

Šéf Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása ČTK řekl, že podpora se snížila většině příjemců. Rada získala proti loňsku o čtvrtinu méně. Krása míní, že mnohé organizace budou kvůli poklesu dotací propouštět a omezovat služby.

Podle expertů na sociální problematiku jsou sociální služby v Česku dlouhodobě podfinancované. O dodatečné doplacení provozu žádají poskytovatelé každý rok. MInisterstvo připravuje novelu se změnou financování. Poukazuje ale dlouhodobě na to, že zajištění prostředků má být z více zdrojů, nejen z rozpočtu.