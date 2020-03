Dodržujte mimořádná opatření, zásahy jsou náročnější, varuje HS

Špindlerův Mlýn (Trunovsko) - Horská služba ČR (HS) varuje před nezodpovědným chováním v horách zvláště nyní, kdy platí nouzový stav kvůli koronaviru. Nabádá návštěvníky hor, aby bezpodmínečně dodržovali vládou vyhlášená mimořádná opatření, jako je třeba nošení roušek, vyplynulo z dnešního vyjádření HS. Zásahy horských záchranářů jsou totiž vzhledem k mimořádné situaci v zemi náročnější než kdykoliv jindy.

"Mnohé zásahy probíhají v součinnosti se zdravotnickými záchrannými službami a s hygienickými stanicemi. Dojezdové časy proto máme nyní delší, než jsou standardně za normálních okolností. Ke každému pacientovi se musíme chovat jako k potencionálně rizikovému," uvedli zástupci HS.

Pokud to situace umožní, horští záchranáři vyžadují nasazení ochranných pomůcek, minimálně roušek.

Situaci komplikuje i to, že v horách přibývá lidí z měst a podhůří, kteří se často chovají nezodpovědně a nerespektují státem vyhlášená mimořádná opatření. "Pohybují se po hřebenech hor ve velkých skupinách bez roušek. Pravdou je, že se to nedá vztáhnout na všechny, ale těch nezodpovědných je bohužel mnoho," řekl ústřední náčelník HS Pavel Antl.

Také HS již zavedla mimořádná opatření, například omezila vstup třetích osob do svých objektů a také přeplánovala služby záchranářů tak, aby spolu přišli do kontaktu co nejméně. Kvůli nedostatku ochranných pomůcek musela přerušit činnost dobrovolníků. HS má v ČR zhruba stovku zaměstnanců a 350 až 400 dobrovolníků.

HS dnes varovala před zledovatělým terénem v horských oblastech ČR. Kromě toho například v Krkonoších platí stále druhý stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech Krkonoš je okolo 50 až 120 centimetrů sněhu, více ho je na návětrných svazích a žlabech.

"Po oteplení a dešti se prudce ochladilo, čímž vznikla na povrchu ledová krusta, avšak sněhová pokrývka je ve spodních vrstvách stále mokrá až vlhká," uvedla dnes na webu HS Krkonoše.

V Krkonoších hrozí v lavinových katastrech laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu. První stupeň lavinového nebezpečí platí v Jeseníkách.

Lyžařská střediska předčasně ukončila zimní sezonu v polovině března po vládním rozhodnutí o uzavření venkovních sportovišť. Vzápětí musely zavřít hotely, penziony, restaurace, infocentra, půjčovny, welness centra a další horské atrakce.