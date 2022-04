Dodávky ruského zemního plynu do Polska byly obnoveny, uvedl Reuters

Varšava/Sofia - Dodávky ruského zemního plynu prostřednictvím plynovodu Jamal do Polska byly dnes ráno obnoveny po předchozím poklesu na nulu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na údaje provozovatelů sítě pro přepravu plynu v Evropské unii. Provozovatel bulharské plynové sítě Bulgartransgaz agentuře Reuters sdělil, že dodávky ruského plynu do Bulharska zatím pokračují.

Polská plynárenská společnost PGNiG v úterý uvedla, že ji ruský Gazprom informoval, že od dnešních 08:00 SELČ dodávky zemního plynu do Polska prostřednictvím plynovodu Jamal zastaví. Podle bulharského ministerstva energetiky by měl dnes Gazprom zastavit také dodávky do Bulharska.

Gazprom polskou stranu neinformoval, proč se s dodávkami plynu rozhodl skončit. Nicméně portál onet.pl napsal, že minulý pátek vypršel termín, do kterého mělo Polsko zaplatit za surovinu v rublech, jak žádá Kreml. To ovšem Varšava odmítá, premiér Mateusz Morawiecki přístup Ruska označil za vydírání.

Vztahy mezi západními zeměmi a Ruskem jsou od konce února napjaté kvůli ruské invazi na Ukrajinu, země EU jsou však do značné míry stále závislé na dovozu ruského zemního plynu.