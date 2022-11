Dodávky ruské ropy na Slovensko měly krátký výpadek, v Česku se neprojevil

Praha/Moskva - Dodávky ruské ropy ropovodem Družba z Ukrajiny na Slovensko byly dnes kvůlii výpadkům elektřiny na Ukrajině krátce přerušeny. Tok suroviny se obnovil vpodvečer. Česka se problémy nedotkly, čerpalo zásoby za Slovenska. ČTK to sdělila Barbora Putzová ze společnosti Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu. Výpadek a následné obnovení dodávek potvrdili také zástupci Slovenska a Ukrajiny a ruské agentuře TASS mluvčí společnosti Transněfť Igor Děmin. Ukrajina je nyní terčem ruských raketových útoků, které narušují dodávky elektřiny v zemi.

"Dle aktuálních informací byly po dnešním krátkodobém výpadku elektrické energie dodávky ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko opět obnoveny," řekla Putzová.

"K přerušení čerpání do ČR nedošlo vzhledem k dostatečným operativním zásobám na Slovensku," uvedla. Státní správa hmotných rezerv (SSHR) situaci konzultovala i se společností Unipetrol. "Zásobování rafinerií ropou i zásobování trhu pohonnými hmotami funguje," uvedl na twitteru šéf SSHR Pavel Švagr.

Mluvčí Transněfti agentuře TASS sdělil, že přečerpávání suroviny ukrajinskou částí ropovodu Družba bylo kolem 18:00 hodin moskevského času (16.00 SEČ) obnoveno. V podvečer informaci potvrdilo také slovenské ministerstvo hospodářství a společnost Transpetrol, která má na starosti slovenskou část ropovodu.

Plán na obnovení toku suroviny tímto potrubím už dříve avizoval rovněž ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko, který podle serveru Ukrajinska pravda označil jako důvod pozastavení tranzitu ropy přes území své země ruské raketové útoky.

Tok ropy ukrajinskou částí ropovodu Družba se zastavil už ve středu, agentura TASS s odvoláním na ruského provozovatele ropovodů Transněfť následně ještě týž den večer uvedla, že se dodávky opět obnovily.

Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky.