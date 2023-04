Dodávky ruské ropy do Číny v březnu meziročně stouply o polovinu na rekord

Moskva - Dodávky ruské ropy do Číny se v březnu meziročně zvýšily o polovinu na rekordních 9,61 milionu tun, což je 2,26 milionu barelů denně. Vyplývá to z dnešních údajů čínského celního úřadu. Rusko tak zůstalo největším dodavatelem ropy do Číny, uvedla agentura Reuters.

Vývoz energetických produktů z Ruska do Číny výrazně vzrostl, když Moskva loni v únoru zahájila útok na Ukrajinu a západní země na Rusko uvalily rozsáhlé sankce. Západ mimo jiné zavedl cenový strop na dodávky ruské ropy po moři, čímž Rusku omezil okruh odběratelů. Rusko je tak nuceno nabízet svou ropu s výraznou slevou, čehož ve velké míře využívají i čínští odběratelé.

V celém loňském roce byla největším dodavatelem ropy do Číny Saúdská Arábie. Dovoz saúdskoarabské ropy do Číny loni dosáhl 87,49 milionu tun. V letošním prvním čtvrtletí činil 22,82 milionu tun, zatímco dovoz ruské ropy dosáhl 25,29 milionu tun. Dodávky z Ruska tak v prvním čtvrtletí meziročně stouply téměř o třetinu, zatímco dodávky ze Saúdské Arábie se zvýšily zhruba o šest procent.

Evropská unie spolu se skupinou ekonomicky vyspělých zemí G7 a s Austrálií od loňského 5. prosince zavedla maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři. V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu. Čínské rafinerie podle agentury Reuters k přepravě a pojištění ruské ropy využívají prostředníky, aby se tak vyhnuly porušování západních sankcí.