Dodávky plynu do ČR jsou stabilní, krizový štáb se pravidelně schází

Praha - Současné dodávky plynu do České republiky jsou stabilní. Centrální krizový štáb plynárenské soustavy byl poprvé svolán již před několika týdny a od té doby se pravidelně schází. Zemní plyn lze do České republiky dodávat na několika místech a z několika zdrojů, řekl dnes ČTK Vojtěch Meravý, mluvčí Net4Gas, který je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR. Uvedl to v reakci na postup Německa, které očekává problémy s dodávkami ruského plynu. Ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck dnes oznámil, že vyhlásil stupeň včasného varování, což je první ze tří varovných stupňů.

"Situaci a její vývoj pečlivě sledujeme a jsme v úzkém kontaktu se všemi příslušnými stranami. Centrální krizový štáb plynárenské soustavy byl poprvé svolán již před několika týdny a od té doby se pravidelně schází. V případě potřeby přijme příslušná opatření v odpovídajícím rozsahu v souladu s vyhláškou o stavu nouze v plynárenství a způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu," uvedl Meravý.

Dodávky plynu jsou pravidelné i podle společnosti innogy. "V dodávkách zemního plynu pro naše zákazníky nevidíme aktuálně vůbec žádné problémy. Dostáváme pravidelně sjednané objemy, které odpovídají našim dlouhodobým nákupům na evropských trzích," řekl ČTK mluvčí innogy Martin Chalupský.

Největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v ČR je společnost RWE Gas Storage, její zásobníky nyní jsou zaplněné asi z 14 procent. RWE Gas Storage má v ČR celkovou sjednanou kapacitu svých zásobníků na 28,5 terawatthodin (TWh) plynu.

Berlín zhoršení zásobování očekává v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a ruským požadavkem platit za plyn v rublech. Habeck uvedl, že nyní bude o energetické bezpečnosti Německa jednat krizový štáb.