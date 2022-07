Dodávky plynovodem Nord Stream 1 podle dat operátora klesly

Berlín - Dodávky ruského plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 dnes klesly. Napsala to agentura DPA s odkazem na předběžné údaje o síti ze dvou spojovacích bodů v Lubminu v západním Pomořansku. Podle nich tam mezi 8:00 a 9:00 SELČ přiteklo 17 milionů kilowatthodin (kWh/h). Mezi 6:00 a 7:00 SELČ jich ještě bylo více než 27 milionů. Podle DPA může množství dodávaného plynu dál klesat. Rusko ale podle ní a týdeníku Der Spiegel možná pošle více plynu přes Slovensko.

Plán snížit dodávky Nord Streamem 1 od dnešního dne na polovinu, tedy na 20 procent z dosavadních 40 procent kapacity v pondělí, oznámila ruská plynárenská společnost Gazprom, která ho zdůvodnila technickými problémy s turbínami, jež podle ní souvisejí se sankcemi uvalenými Západem na Moskvu po ruském útoku na Ukrajinu. Na čtvrtek je podle webu Nord Streamu 1 v plánu jen zhruba 14 milionů kWh/h.

Podle údajů provozovatele Eugas ale Gazprom na dnešní den zarezervoval výrazně větší kapacitu na plynovodu Transgas, kterým proudí ruský plyn do Německa a Rakouska přes Slovensko a Ukrajinu. Přes hraniční bod Veľké Kapušany by mělo proudit 68,6 milionu metrů krychlových plynu, zatímco v úterý to ještě bylo pouze 36,8 milionu kubických metrů.

Podle agentury DPA by takové množství mohlo nahradit výpadek dodávek plynu přes Nord Stream 1. Rezervace dodatečné kapacity ale ještě neznamená, že Gazprom skutečně pošle plynovodem více plynu. Tomu, že by to tak ale mohlo být, napovídá i fakt, že provozovatel ukrajinské části potrubí TSOU si v úterý stěžoval, že Gazprom v něm bez varování zvýšil tlak. Zprávu předtím přinesl i německý týdeník Der Spiegel.

Maximální kapacita Nord Streamu 1 je až 167 milionů metrů krychlových denně. Gazprom ale v polovině června snížil objem dodávek na 67 milionů metrů krychlových denně, tedy asi na 40 procent kapacity. Tehdy to zdůvodnil technickými potížemi souvisejícími s kompresorovou turbínou, kterou partnerská německá společnost Siemens Energy poslala do Kanady na opravu a kvůli sankcím měla problémy s jejím vrácením.

Snížení dodávek na pětinu kapacity způsobí, že země napojené na plynovod nebudou schopné plnit své cíle při doplňování zásobníků plynu před zimou. Státy EU se proto v úterý dohodly na pravidlech omezení spotřeby plynu pro nadcházející topnou sezonu. EU opakovaně obvinila Rusko, že se uchyluje k energetickému vydírání.

Nejistá situace s dodávkami dále žene vzhůru evropskou cenu zemního plynu. Cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidává krátce po 10:00 SELČ přes deset procent na zhruba 222 eur (5457 Kč) za megawatthodinu (MWh).