Dodávky plynovodem Nord Stream 1 dnes klesnou na 20 procent kapacity

Moskva/Berlín - Ruský plynárenský gigant Gazprom ohlásil na dnešní ráno snížení dodávek plynu do Evropské unie plynovodem Nord Stream 1 na pětinu jeho kapacity. Gazprom to odůvodňuje technickými problémy s turbínami. Německo to však odmítá a tvrdí, že jde o politické rozhodnutí. Nord Stream 1 je hlavní trasou pro transport ruského plynu do EU.

Maximální kapacita plynovodu je až 167 milionů metrů krychlových denně. Gazprom ale v polovině června snížil objem dodávek na 67 milionů metrů krychlových denně, tedy asi na 40 procent kapacity. Zdůvodnil to technickými potížemi souvisejícími s kompresorovou turbínou, kterou partnerská německá společnost Siemens Energy poslala do Kanady na opravu a kvůli sankcím měla problémy s jejím vrácením. Nyní se má od šesti hodin ráno kapacita v ruské kompresorové stanici Portovaja kvůli údržbě další turbíny snížit na 33 milionů metrů krychlových denně.

Do 21. července přitom už byl průtok Nord Streamem 1 na deset dní zcela zastaven kvůli naplánované celkové údržbě.

Snížení dodávek na pětinu kapacity způsobí, že země napojené na plynovod nebudou schopné plnit své cíle při doplňování zásobníků plynu před zimou. Státy EU se proto v úterý dohodly na pravidlech omezení spotřeby plynu pro nadcházející topnou sezonu. Ministři energetiky schválili upravený návrh Evropské komise, který počítá s dobrovolnými úsporami ve výši 15 procent. Jeho součástí je i možnost vyhlášení plynové nouze, kdy budou úspory povinné.

EU opakovaně obvinila Rusko, že se uchyluje k energetickému vydírání. Kreml tvrdí, že výpadky jsou způsobené problémy s údržbou a západními sankcemi.

Cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku v úterý v reakci na plánované snížení dodávek poprvé od března přesáhla 190 eur (téměř 4700 Kč) za megawatthodinu (MWh). Před rokem plyn v TTF stál zhruba 22 eur/MWh.

Podmořský plynovod Nord Stream 1, který je dlouhý 1222 kilometrů a je v provozu od roku 2011, vede z ruského Vyborgu do Lubminu nedaleko Greifswaldu na severu Německa. Z Německa jsou na Nord Stream 1 navázány plynovody do dalších zemí Evropské unie včetně České republiky.