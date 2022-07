Dodávka turbíny pro Nord Stream 1 neodpovídá smlouvě, tvrdí manažer Gazpromu

Moskva - Dodávka turbíny pro plynovod Nord Stream 1 neodpovídá smlouvě, tvrdí náměstek šéfa ruské plynárenské společnosti Gazprom Vitalij Markelov. V televizním rozhovoru dnes zesílil kritiku na adresu německé společnosti Siemens Energy. Problémy s turbínami používá Rusko jako argument při vysvětlování, proč od středy snížilo dodávky prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 na pouhých 20 procent kapacity potrubí. Nord Stream 1 je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie a Západ vnímá omezování těchto dodávek jako reakci Moskvy na protiruské sankce vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu.

Rusko si opakovaně stěžovalo společnosti Siemens Energy na potíže s jinými turbínami, uvedl Markelov. "Opakovaně jsme se kvůli tomu obrátili na ruské zastoupení společnosti Siemens (Energy). Poslali jsme deset dopisů. Siemens (Energy) opravila maximálně čtvrtinu zjištěných chyb," řekl dále.

Evropská unie zpochybňuje tvrzení Ruska a Gazpromu, že za prudký pokles dodávek plynovodem mohou problémy s turbínami. "Tohle je mocenská hra," řekl mluvčí německé vlády ve středu na tiskové konferenci v Berlíně. Výpadek zvýšil riziko nedostatku plynu v Evropě letos v zimě.

Společnost Siemens Energy již dříve reagovala na kritiku od Gazpromu mimo jiné tvrzením, že je na ruské společnosti, aby podala celní dokumenty pro vrácení turbíny. Markelov uvedl, že turbína, která byla opravena v Kanadě, se stále nevrátila do Ruska. "Byla odeslána do Německa, nikoli do Ruska, a to bez souhlasu Gazpromu," řekl a dodal, že tím vzniklo riziko sankcí.

Gazprom také potřebuje poslat na opravu další turbíny z kompresorové stanice Portovaja, konstatoval Markelov. "Není jasné, zda údržba plynových turbín nebude spadat pod sankce," dodal.

Maximální přepravní kapacita Nord Streamu 1 je až 167 milionů metrů krychlových denně. Gazprom ale v polovině června snížil objem dodávek na 67 milionů metrů krychlových denně. Tehdy to zdůvodnil technickými problémy v souvislosti s kompresorovou turbínou, kterou partnerská německá společnost Siemens Energy poslala do Kanady na opravu a kvůli sankcím měla problémy s jejím vrácením.

Snížení dodávek na pětinu kapacity plynovodu způsobí, že země napojené na Nord Stream 1 nebudou schopny plnit své cíle při doplňování zásobníků plynu před zimou. Státy Evropské unie se proto v úterý dohodly na pravidlech omezení spotřeby plynu pro nadcházející topnou sezonu. Brusel opakovaně obvinil Moskvu, že se uchyluje k vydírání za pomoci energií. Nejistá situace s dodávkami přispívá k růstu cen zemního plynu.