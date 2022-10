Dodávka s 29 utečenci bourala v Břeclavi na útěku před policií

Převaděč s dodávkou, v níž převážel 29 migrantů ze Sýrie, 1. října 2022 ráno havaroval na kraji Břeclavi poté, co se snažil ujet policejní hlídce. Několik lidí utrpělo zranění, řekl ČTK policejní mluvčí Petr Vala.

Břeclav - Převaděč s dodávkou, v níž převážel 29 utečenců ze Sýrie, dnes ráno havaroval na kraji Břeclavi poté, co se od hraničního přechodu snažil ujet policejní hlídce. Dodávka narazila do zaparkovaných aut a do domu, zranilo se 21 lidí, z toho šest těžce a 15 středně těžce a lehce. Bylo mezi nimi i pět děti, uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

"Dnes okolo 7:00 nezastavila bílá dodávka na hraničním přechodu Lanžhot - stará cesta ke kontrole a místo toho pokračovala vysokou rychlostí směrem do České republiky. Policisté ji začali pronásledovat služebním vozidlem. Když se ji pokusili zastavit s tím, že dodávku předjeli, začal je řidič vytlačovat ze silnice," popsal začátek incidentu policejní mluvčí Petr Vala.

Převaděč ujížděl až do Břeclavi, kde nezvládl průjezd křižovatkou, narazil do dvou zaparkovaných aut, dopravní značky a domu.

Záchranáři postupně na místo vyslali 14 prostředků včetně vrtulníku, velkokapacitní sanitky a inspektora provozu. Do 10:00 ošetřili šest těžce zraněných a 15 středně těžce a lehce zraněných, mezi nimi i pět dětí. "Všechny zraněné jsme přepravili do nemocnic, s nimi ještě další dva lidi jako doprovod," řekla mluvčí Bothová.

Převaděč, který nehodu způsobil, vyvázl za volantem bez zranění. "Převaděče jsme zadrželi a po výslechu za přítomnosti tlumočníka a zjištění všech okolnosti případu bude upřesněna právní kvalifikace jeho jednání," uvedl policejní mluvčí Vala.

Policisté od půlnoci na čtvrtek dočasně obnovili kontroly na hranicích se Slovenskem, zatím jsou naplánované do 8. října. Důvodem je významně rostoucí počet utečenců zejména ze Sýrie, kteří hranice do Česka nelegálně překračují. Za první dva dny zadrželi policisté v Jihomoravském kraji zadrželi přes 300 migrantů a téměř 20 převaděčů. Kromě Česka obnovilo kontroly na hranicích se Slovenskem také Rakousko.