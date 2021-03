Dodavatelé hlásí enormní zájem o antigenní testy na koronavirus

NÁZEV TESTU VÝROBCE ŽADATEL ZPŮSOB ODBĚRU

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. SAL sale s.r.o., přední část nosu

Humasis COVID-19 Ag Test HUMASIS Co. Ltd Novatin s.r.o., přední část nosu

1. 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) 2. 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card (Immunochromatography) 1. Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd 2. Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. 1. přední část nosu 2. dutina ústní

SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold-based) SG Diagnostics Pte. Ltd. IQS Group s.r.o. přední část nosu / zadní strana dutiny ústní

Novacheck IgM / IgG antibody kit (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) Novatech Tibbi Cihaz Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Brothers in Arms s.r.o., přední část nosu

2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o přední část nosu

ViVaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd OlaMedica s.r.o. přední část nosu / zadní strana dutiny ústní

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. CHIRONAX - DIZ s.r.o., přední část nosu

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) ZHUHAI LITUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD I.T.A.-Intertact s.r.o., přední část nosu / zadní strana dutiny ústní/ ze slin

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. DATURA s.r.o. přední část nosu

1. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen rapid test 2. DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette 1. ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. 2. DIALAB Ges.m.b.H, Wr.Neudorf/AT Dialab spol. s r.o., 1. přední část nosu 2. přední část nosu

ECOTEST COVID-19 Antigen Saliva Test Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. SWONIA, a.s. ústní dutina

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd WINNER GROUP-WG, s.r.o. přední část nosu

BIOSYNEX COVID-19 AG BSS Biosynex Swiss SA Aidian Oy, odštěpný závod CZ přední část nosu

Saligen Bakter Medical s.r.o. Bakter Medical s.r.o. ze slin

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit WuHan UNscience Biotechnology Co., Ltd. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. přední část nosu / zadní strana dutiny ústní

Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen rapid test Device (saliva) HANGZHOU REALY TECH CO., LTD. Pharmatrade s.r.o. ze slin

S1 Covid-19 Rapid Antigen Test Kit Sensing Self Pte. Ltd. VENARI, s.r.o. ze slin / stolice

VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd Elekta, s.r.o. přední část nosu / zadní strana dutiny ústní

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag AMEDA Labordiagnostic GmbH TestLine Clinical Diagnostics s.r.o přední část nosu

COVID-19 Antigen Detection Kit New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. Markmed, s.r.o. ze slin

COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd. SINOPORT s.r.o. zadní strana dutiny ústní

1. Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (saliva) 2. Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (swab) Hangzhou Realy Tech Co., Ltd. Al-Profil s.r.o. 1. ze slin 2. zadní strana dutiny ústní

2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit LS-C-T-008 (Immuno-Chromatography) Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd. MEDITEST, s.r.o. ze slin

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Saliva) Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. MONTO, s.r.o. ze slin

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd Perfect Distribution a.s. přední část nosu

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab) Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd MONTO s.r.o. přední část nosu

Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Oral Fluid) Tody Laboratories Int. SRL TRIOS, spol. s r. o. ze slin

Rapid ResponseTM COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Oral Fluid) BTNX Inc. TRIOS, spol. s r. o. ze slin

1. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab) 2. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Saliva) Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd IMMOMEDICAL CZ s.r.o. 1. přední část nosu 2. zadní strana dutiny ústní

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd TRIOS, spol. s r. o. přední část nosu

1. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab) 2. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Saliva) Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd APV company czech and slovak s.r.o. 1. přední část nosu 2. zadní strana dutiny ústní

1. COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model A 2. COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model C Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd MEDICAL MONITOR s.r.o. 1. zadní strana dutiny ústní / přední část nosu 2. ze slin

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd Intelsol s.r.o. ze slin

2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd Dolor Consilium s.r.o. přední část nosu

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card MP Biomedicals Germany GmbH M.G.P. spol. s r.o. přední část nosu

SARS-CoV-2 Antigen Test Cassette (Nasal Swab Specimen) Jiangsu Mole Bioscience Co., Ltd. Allgene s.r.o. přední část nosu

COVID-19 Saliva Ag Test Core Technology Co., Ltd Brugge s.r.o. ze slin

Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen rapid test Device (saliva) HANGZHOU REALY TECH CO., LTD WINNER GROUP - WG, s.r.o. ze slin

2019-nCoV Antigen Saliva/Sputum Test Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd TRIOS, spol. s r.o. ze slin

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) - Swab Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd GlobeScope, s.r.o. přední část nosu

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) - Saliva Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd GlobeScope, s.r.o. ze slin

ZandCell COVID-19 Rapid Antigen Test ZandCell AB Wi Medical s.r.o. ze slin

Rapid COVID-19 Antigen Test Healgen Scientific Limited Liability Company Siemens Healthcare, s. r. o. přední část nosu

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) Xiamen Zhongsheng Langjie Biotechnology Co., Ltd Bella HEMP Praha s.r.o. ze slin

COVID-19 Antigen Test Cassette (hypersensitive colloidal gold) Xiamen Zhongsheng Langjie Biotechnology Co., Ltd O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. ze slin