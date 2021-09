Dodavatelé: Držet nynější cenu plynu je neudržitelné. Pomoci může Nord Stream 2

Praha - Dodavatelé plynu připouštějí, že držet ceny plynu pro domácnosti je při nynějších velkoobchodních cenách neudržitelné. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. Cena plynu pro příští rok na středoevropské energetické burze Power Exchange Central Europe (PXE) meziročně stoupla téměř trojnásobně na 43 eur (asi 1120 Kč) za megawatthodinu (MWh). Nárůst je tak ještě větší než u elektřiny. Experti tvrdí, že cenu plynu na burzách by mohlo snížit zprovoznění plynovodu Nord Stream 2.

"Vysoké burzovní ceny už trvají téměř rok, to se již do koncových cen musí promítnout. Celkový účet za plyn nám za nadcházející topnou sezonu stoupne v rozmezí 15 až 20 procent. Záleží samozřejmě na tom, jaký objem plynu dodavatelé nakoupili s předstihem ještě za nižší ceny," řekl dnes ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Uvedl, že ale existuje slušná naděje, že současné rekordní burzovní ceny plynu půjdou dolů - a to zejména díky tomu, že výpadky na straně zdrojů, jako je údržba a snížené dodávky z norských polí, a čekání na zprovoznění Nord Stream 2 jsou krátkodobými problémy.

S tím souhlasí také ředitel strategie energetické poradenské firmy EGÚ Brno Michal Macenauer. Důvodem současného stavu je podle něj mimo jiné nízké využití kapacit potrubí zejména přes Ukrajinu. "Proč tomu tak je, však můžeme pouze spekulovat. Jedna teorie hovoří o snahách Ruska poukázat na potřebu dokončení plynovodu Nord Stream 2. Každopádně Česká republika má dostatečnou tranzitní síť plynu a napojení na různé evropské plynovody, které nás mohou zásobovat. Stále se rozšiřuje i evropská síť LNG terminálů a plynovod Nord Stream 2 je před dokončením. To vše jsou důvody, proč by nárůst cen plynu měl být spíše krátkodobým a přechodným stavem," uvedl.

Ruský plynárenský gigant Gazprom na začátku září oznámil, že dokončil výstavbu podmořského plynovodu Nord Stream 2 do Německa, který zdvojnásobuje kapacitu přepravy Baltským mořem. Dodávky plynu plynovodem však musí ještě schválit německý regulátor a může trvat až čtyři měsíce, než začne plyn novou trasou, která obchází Ukrajinu, proudit.

Největším dodavatelem plynu v ČR je společnost innogy. Její mluvčí Martin Chalupský dnes ČTK řekl, že firma k úpravě cen plynu pro domácnosti zatím nepřikročila. "Naší výhodou a výhodou našich zákazníků je, že nakupujeme velké objemy energií s dvouletým předstihem," uvedl. "Trend nárůstu cen zemního plynu však pokračuje. Pokud bude i nadále trvat, tak změna ceny bude nevyhnutelná. Nepočítáme s dramatickým zvýšením ceny pro domácnosti," dodal. Ke zvýšení cen zatím nepřistupuje ani další velký dodavatel, Pražská plynárenská.

Šéf Gazpromu Alexej Miller minulý týden také varoval před tím, že zásoby plynu v evropských zásobnících jsou nižší než obvykle. Čeští provozovatelé podzemních zásobníků to ale nepotvrzují. "Aktuální stav zásob v našich zásobnících dosahuje téměř 82 procent celkové kapacity, konkrétně 23,4 terawatthodiny. V uplynulých dvou letech byl stav zásob ve stejném období vyšší, ale například v září roku 2018 se pohyboval téměř na stejné úrovni jako nyní," řekla ČTK mluvčí RWE Gas Storage CZ Simona Hladíková. "Pokud jde o zásobníky MND Gas Storage – v Česku (Uhřice) je naplněn z 81 procent, v Německu (dva menší zásobníky Stockstadt a Hähnlein) je naplněno z 82 procent. Oboje je lehce nad průměrem stejného období v minulých letech," uvedla mluvčí MND Dana Dvořáková.