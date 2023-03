Dodací lhůty kol a součástek se vrací do normálu, firmy však čelí nižší poptávce

Praha - Dodací lhůty kol a jejich součástek, které se v posledních letech výrazně prodlužovaly, jsou aktuálně podobné jako před koronavirovou pandemií. Letos však prodejce trápí přeplněné sklady a ochlazení poptávky, řada z nich kvůli tomu zavádí vysoké slevy. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky. Seznámit se s aktuálními trendy v cyklistice mohou zájemci ode dneška na veletrhu For Bikes, který v letňanském areálu PVA Expo Praha potrvá do neděle.

"Situace známá zákazníkům z dob covidu, kdy kola nebyla, už je pryč. Nyní jsou zásoby naopak veliké," řekl ředitel vyhledávače kol Outfindo Jan Matějů. Doplnil, že obchodníkům dorazila kola, na která kvůli potížím s výrobou v Asii dlouho čekali. Podobně se zlepšily i dodávky součástek pro kola.

"Výjimkou, tou negativní, je japonské Shimano. Zde stále přetrvávají dlouhé dodací lhůty zejména u nejdražších komponentů na horská kola, silniční kola a gravely (kola vhodná na městské cesty i do terénu)," uvedl zakladatel cyklistické značky Author Martin Havlena. Výrobci komponentů se podle Matějů začínají přesouvat z Asie do Evropy.

Poptávka však nyní není tak vysoká jako v době koronavirové pandemie, kdy trh s koly zaznamenal výrazný růst, shodli se obchodníci. "Cena kol meziročně vzrostla průměrně o sedm procent, zdražení tedy nekopíruje ani inflaci," řekl Matějů. Doplnil, že z 13.000 kol, které firma monitoruje, je jich aktuálně ve slevě přes 40 procent, přibližně 11 procent z nich je pak možné zakoupit o více než desetinu levněji. "Před měsícem přitom byla ve slevě třetina jízdních kol, ve slevě nad desetinu osm procent všech kol," uvedl Matějů.

Podle ředitele obchodu bikero Martina Kudrny ale letos naopak vzrostou ceny nově uvedených modelů, a to přibližně o čtvrtinu. Tuzemský trh s koly se loni propadl zhruba o třetinu, tento rok očekává růst jen o jednotky procent, sdělil Kudrna.

Do kola podle Matějů Češi investují okolo 30:000 korun, v případě elektrokol to může být více než dvojnásobek. Právě elektrokola se těší čím dál větší oblibě, na celkové poptávce se podílí asi 30 procenty, uvedl. "V některých segmentech dokonce už elektrokola začínají válcovat ta normální. Například v segmentu kol pro přemisťování po městě a stezkách," řekl Matějů.

Dobře se podle ředitele výrobce elektrokol KTM pro Česko a Slovensko Tomáše Krče prodávají modely v cenovém rozmezí od 110.000 do 180.000 korun. Kola od KTM meziročně zdražila asi o dvě procenta, uvedl. "Loni na jaře jsme čelili nedostatku materiálu pro výrobu elektrokol, tato situace se začala lepšit od srpna, kdy jela naše výroba na 120 procent," řekl Krč. Letos podle něj firma představí nové bezdrátové displeje a motory.

"V poslední době je pak vidět posilující zájem o jízdní kola pro děti spojený se zájmem o rodinnou cyklistiku. Velkým trendem jsou zejména ultra lehká dětská kola, s cenami začínajícími od 10.000 korun," uvedl Kudrna.