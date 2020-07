Dočkal vnímá zisk poháru jako odrazový můstek pro Spartu

Liberec - Kapitán fotbalistů Sparty Bořek Dočkal vnímá triumf v domácím poháru po vítězství 2:1 v Liberci jako odrazový můstek pro pražský tým. Jednatřicetiletého záložníka mrzelo, že finále MOL Cupu nemohlo na stadionu U Nisy sledovat víc fanoušků.

"Už v průběhu jara tým ukazuje nějaký potenciál, že je schopný vyhrávat zápasy a hrát slušný fotbal. Aby dostal sebedůvěru a mohl se posouvat, potřebuje mít takový zážitek. Ověřit si, že zvládne těžké finále, otočit to, slavit a užít si atmosféru po zápase. Máme mladý tým, který potřebuje mít motivaci do dalších sezon. Vnímám to jako odrazový můstek. Věřím, že to tak bude," řekl Dočkal na tiskové videokonferenci.

Litoval, že v Liberci se kvůli opatřením proti šíření koronaviru dostalo pouze na 2351 diváků včetně sparťanských fanoušků. "Liberci přeju, že měli možnost domácího zápasu ve finále poháru a že se do něj dostali. Ale přijde mi trošku nešťastné, že v době, kdy už na stadionu může být třeba 5000 lidí, hrajeme na stadionu, který bohužel dovoluje jenom polovinu umožněné kapacity. To mi přijde škoda," konstatoval bývalý hráč Slovanu.

Hráči si z hygienických důvodů museli brát medaile sami. "Ten okamžik jsme si všichni užili. Mě jedině mrzí, že nejsou plné tribuny, to je největší omezení současného fotbalu. I pro nás na hřišti. Přál bych si, aby to bylo před plnými tribunami a radost jsme mohli sdílet s co nejvíce lidmi. Ale jestli si vezmu medaili ze stolku, nebo mi ji někdo podá, je nepodstatné. Vyhráli jsme pohár a ať jsou okolnosti jiné, než je zvykem, tak nám to radost nemůže zkazit," uvedl Dočkal.

Po opatrnějším prvním poločase Severočeši začali lépe druhou půli a v 50. minutě otevřel skóre Jakub Pešek. "Já z hřiště cítil, že herně jsme na tom o něco líp než Liberec a že ve druhém poločase budeme mít víc sil i prostoru. Liberec hraje stylem, kterému se těžko čelí. Těžko jde bránit někomu kopat dlouhé balony, těžko vyhrajeme všechny druhé balony, těžko nedopustíme ani jeden brejk v zápase. V tomhle je Liberec hrozně složitý soupeř a umí využívat situace, které pro ně vznikají," upozornil sparťanský kapitán.

Obrat mezi 65. a 73. minutou zařídili David Moberg Karlsson a Guélor Kanga z penalty. "Za mě zlomové, když nás Hečis (brankář Milan Heča) podržel za stavu 1:0. To jsme začali trošku riskovat, otevíralo se to a oni dva tři brejky měli. Kdybychom dostali na 2:0, bylo by to už hodně těžké. Když jsme se dostali na 1:1, tak už jsem věřil, že si ještě šance vypracujeme a jsme schopni zápas otočit," prohlásil Dočkal.

Se spoluhráči určitě plánuje první trofej Sparty po šesti letech řádně oslavit, i když do konce sezony ještě zbývají dvě ligová utkání. "Všichni musíme být rozumní a vědět, že nemáme 14 dní na to dávat se znovu dohromady. Ale užít si to musíme. Už jsem klukům říkal, že ve fotbale je složité to, že nikdy nevíš, kdy přijde další taková šance zvednout trofej nad hlavu. Nebo jestli vůbec přijde, jací kolem tebe budou lidi, jestli si to s nimi naplno užiješ," řekl reprezentační středopolař, jehož mužstvo si díky pohárovému triumfu zajistilo minimálně účast ve 3. předkole Evropské ligy.