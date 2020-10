Dočkal věří, že pauza se na Spartě při vstupu do EL neprojeví

Praha - Záložník Bořek Dočkal věří, že herní přestávka a komplikovaná příprava zaviněná druhou vlnou koronaviru se na fotbalistech Sparty v úvodním utkání Evropské ligy neprojeví. Letenští do základní skupiny vstoupí ve čtvrtek doma proti Lille.

Sparta naposledy odehrála soutěžní utkání 3. října. Poté její přípravu ovlivnila reprezentační přestávka a následně zpřísnění opatření proti šíření nákazy covid-19, po nichž byla přerušena první liga. Naopak Lille naposledy hrálo v neděli, ani v sedmém kole neprohrálo, potřetí za sebou udrželo čisté konto a upevnilo si vedení ve francouzské lize.

"Doufám, že to bude vidět co nejméně, byť jsme si přípravu představovali trochu jinak. Nicméně za půlrok, co se v této situaci pohybujeme, tak víme, že je potřeba se občas smířit s tím, že příprava někdy není taková, jak jsme zvyklí. Musíme se přizpůsobit jako jiní lidé v jiných oborech v životě," řekl na dnešní videokonferenci Dočkal.

Je také přesvědčený, že pauza se i díky tomu, že řada hráčů Sparty hrála během přestávky za národní týmy, se na výkonu Pražanů neprojeví. "Kdyby se liga nehrála delší dobu, tak by to problém asi mohl být, ale teď se bude Evropská liga hrát každý týden. A pokud budeme moci jednou týdně hrát, tak by to problém být neměl," řekl Dočkal.

Sparta k odehrání zápasů i přípravě v plném počtu lidí musela dostat svolení od úřadů. "Jsme rádi, asi by bylo složité, kdybychom museli hrát někde mimo území ČR," uvedl Dočkal. "I takhle je to složité, že nebudeme mít podporu fanoušků. Na druhou stranu jsme rádi, že aspoň trochu můžeme výhodu domácího prostředí využít," dodal.

Sparta kromě Lille v základní skupině narazí také na AC Milán a Celtic Glasgow. A podle Dočkala jde o skupinu skoro jako v Lize mistrů. "Třeba AC Milán v posledních letech procházel složitějším obdobím. Ale z pohledu zvučnosti jmen to jsou týmy, které by v letošním ročníku Ligy mistrů ostudu neudělaly," uvedl Dočkal.