Praha - Kapitán fotbalové reprezentace Bořek Dočkal se vrací do pražské Sparty, se kterou podepsal smlouvu na tři a půl roku. Třicetiletý záložník, který minulý týden rozvázal kontrakt v čínském klubu Che-nan Ťien-jie, by měl nastoupit už v nedělním ligovém utkání s Ostravou. Sparta získala také další očekávanou posilu Filipa Panáka z Karviné.

"Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat Bořka zpátky na Letnou. Potřebovali jsme zkušeného hráče a lídra, což Bořek přesně splňuje," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na klubovém webu. "Stejně tak si ale nemyslíme, že on sám může vyřešit všechny potíže, se kterými se potýkáme. Měl by dobře zapadnout do mužstva, které vytváříme. Nabídne spoluhráčům své zkušenosti, což je velmi důležité z hlediska skladby našeho týmu," dodal Rosický.

Dočkal odešel ze Sparty do Číny před dvěma lety za 230 milionů korun jako druhý nejdražší hráč české ligy. Minulý rok strávil na hostování ve Philadelphii Union v zámořské MLS, kde se stal nejlepším nahrávačem soutěže. Od zimy už se připravoval se Spartou, se kterou absolvoval i soustředění.

Administrativně se však přestup protahoval. Nakonec se oba kluby dohodly. Podle médií zaplatí Sparta 1,5 milionu eur (asi 38 milionů korun). Podle hráčova agenta Viktora Koláře šlo o jeden z nejtěžších přestupů, které společnost Sport Invest zařizovala.

"Bořek se vrací tam, kam si svůj návrat vysnil. Ke Spartě ho pojí velmi silný vztah, cítí spoluodpovědnost za budoucnost klubu a příchodem do Sparty se k tomu otevřeně zavázal. Není to v českých podmínkách standardem a pouze to dokazuje, jak výjimečným hráčem i člověkem je," řekl Kolář.

Bývalý fotbalista Slavie, Kladna, Liberce, tureckého Konyasporu a norského Rosenborgu působil na Letné od srpna 2013 a byl klíčovým hráčem a tvůrcem hry. Celkem za Spartu odehrál 146 soutěžních utkání, v nichž si připsal 32 gólů a 54 asistencí. V roce 2014 devětatřicetinásobný reprezentant pomohl klubu k zatím poslednímu mistrovskému titulu i triumfu v domácím poháru. Později hrál i pod současným koučem týmu Zdeňkem ščasným.

"Bořka samozřejmě dobře znám z jeho minulého působení ve Spartě. Vždy patřil ke klíčovým postavám. Je to lídr, dokáže na hřišti usměrnit spoluhráče. Za důležitou věc považuji, že s námi už nějakou dobu trénoval a s týmem je sžitý," prohlásil Ščasný.

Ve sparťanské sestavě uvolnil Dočkalovi místo záložník Nicolae Stanciu, který na konci ledna přestoupil do Al Ahlí. Saúdskoarabský klub podle médií za rumunského reprezentanta zaplatil zhruba 200 milionů korun.

Sparta získala z Karviné stopera Panáka

Sparta krátce před uzávěrkou přestupů získala další očekávanou posilu Filipa Panáka z Karviné. Momentálně zraněný třiadvacetiletý stoper či záložník podepsal na Letné smlouvu do léta 2022. Klub to oznámil na svém webu.

"Filipa jsme sledovali delší dobu. Jedná se o hráče s velkou herní inteligencí, což dokazuje jeho univerzálnost a schopnost nastoupit i v záložní řadě na všech pozicích. Nicméně pro budoucnost v něm vidíme středního obránce, protože naplňuje naše představy o konstruktivním stoperovi," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Panák působil v Karviné od roku 2014 a v lize si připsal 69 zápasů a sedm branek. Dlouho hrával v záloze, tehdy se o něj zajímala i Slavia. Na podzim nastupoval v obraně, kde zaujal Spartu. V říjnu se ale zranil a od té doby se zotavuje. V poslední době se léčí i pod dohledem Sparty.

"Věděli jsme, že Filip není zdravotně úplně v pořádku, přesto mu věříme. Budeme mít trpělivost, dostane od nás čas, protože jsme ho sledovali dlouhodobě a víme, jaký je v něm potenciál," uvedl trenér Zdeněk Ščasný.

Panák věří, že do měsíce by mohl začít s novými spoluhráči naplno trénovat. "Nechci říkat přesné datum, protože už se to několikrát odložilo. Ale do měsíce bych rád byl v plném tréninku," uvedl Panák. "Bohužel nemůžu zatím být s klukama na hřišti, ale v šatně jsem s nimi. Péče o tým a všichni lidé, co jsou kolem nás, to na mě působí ohromně pozitivně," dodal.

Sparta kvůli Panákovi vzdala i jednání o možném návratu svého odchovance Jakuba Brabce. Reprezentační stoper se tento týden dohodl na hostování v Plzni. "Od jeho agenta jsme v létě minulého roku dostali informaci, že by se Kuba moc rád vrátil do Sparty. To pro nás bylo velice zajímavé a vážně jsme se tím zabývali. Nicméně agent nám sdělil, že Jakub se vrátí pouze v případě, že klub splní veškeré finanční požadavky, z nichž hráč nechtěl slevit. A to pro nás bylo neakceptovatelné," řekl Rosický.

"Proto jsme z možnosti získat ho na roční hostování upustili a Jakub si vybral angažmá v Turecku. V tomto přestupním období, když byla možnost Jakuba opět získat, jsme již pracovali na příchodu Filipa Panáka a v přípravě náš talentovaný odchovanec Plechatý zaujal trenéry natolik, že si ho chtěli ponechat v kádru," dodal.