Trnava - Záložník Bořek Dočkal bude kapitánem české fotbalové reprezentace pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým. Navrhl jej realizační tým a hráči s volbou souhlasili. Třicetiletý Dočkal povede národní mužstvo do sobotního druhého utkání Ligy národů na Slovensku.

"Je to pro mě samozřejmě pocta, moc si té důvěry vážím. Na druhou stranu tu roli nijak nepřeceňuji. Myslím, že je tady širší okruh hráčů, kteří by tu funkci byli schopni zastávat. A nemyslím, že se moje role v týmu výrazně mění tím, jestli tu pásku na sobě budu mít, nebo ne. Nemyslím, že bych teď k tomu všemu tady přistupoval jinak, než to bylo předtím," řekl na tiskové konferenci v Trnavě Dočkal.

Záložník Philadelphie v minulosti dělal kapitána jednadvacítce a pražské Spartě. Dočkal nenastoupil za národní A-tým rok, s 35 starty je však po Theodoru Gebre Selassiem druhým nejzkušenějším hráčem aktuálního výběru.

"Volba víceméně probíhala tak, že jsem dal spolu s kolegy návrh, že by se nám líbil Bořek Dočkal. A byla tam taková rada starších a ti s tím neměli problém. Proto je Bořek kapitán," uvedl Šilhavý.

Dočkala trénoval kdysi na Kladně a poté krátce v Liberci. "Samozřejmě dělal to předtím Marek Suchý, byl tu Vláďa Darida, ale v tuhle chvíli myslím, že Bořek je nejvhodnější kandidát. Je to poctivý kluk, byť se mu nemusí vždy dařit, chce v zápase vždy vyhrávat," řekl Šilhavý.

"Má dostatek zkušeností. Znám ho už hodně dlouho, byť byl mladý, tak vykazoval vůdcovské schopnosti. Nebál se na hřišti, nebál se mimo hřiště říct svůj názor, který měl na jazyku," doplnil Šilhavý.

Dočkal bere souboj se Slovenskem jako mimořádný zápas. "Já to pořád jako prestižní duel vnímám. Tolik jsem si to neuvědomoval do doby, než k té přímé konfrontaci došlo. Proti Slovensku jsem dvakrát nastoupil a v osobní motivaci to potom bylo znát. Ty zápasy v sobě měly extra náboj a očekávám, že to tak bude i zítra," uvedl Dočkal.

Neočekává, že oba týmy se kvůli zářijové porážce s Ukrajinou na startu Ligy národů pustí hned od úvodu do bezhlavého útočení. "Nemyslím si, že prvotní myšlenka obou týmů je za každou cenu jít vyhrát s ohledem na tabulku. Každý ví, že do zápasu je třeba vstoupit obezřetně. Nemyslím si, že jeden z týmů do toho vlítne nějak šíleně. Myslím, že oba týmy nastoupí opatrně, bude to boj, hodně o osobních soubojích a my půjdeme do zápasu s velkým odhodláním," řekl Dočkal.

Reprezentace se pod novými trenéry připravovala od pondělí. "Samozřejmě se nám snažili trenéři ukázat nějakou cestu. Postupně bychom si měli v zápasech vystavit základní pilíře ve hře, o které se budeme moci dlouhodobě opírat. Čím více se budeme moci spolehnout na základní principy ve hře, tím víc bude prostor, aby tým nabíral sebevědomí a dovolil si víc i v ofenzivní části. Takže jsme pracovali na základních taktických věcech," dodal Dočkal.