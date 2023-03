Dočká se Česko stavebního zákona pro 21. století?

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Přesně těmito slovy by se dalo popsat stavební řízení v České republice, které dlouhodobě patří k nejkomplikovanějším a nejpomalejším na světě. Dvacet let se mluví o tom, že je potřeba stavební zákon novelizovat. Sedm let probíhají diskuse, návrhy a přípravy. Jaký je tedy aktuální stav? Dočkáme se konečně změny k lepšímu, nebo si můžeme o efektivnějším stavební řízení nechat jenom zdát?

Je všeobecně známo, že na stavební povolení se v České republice čeká opravdu dlouho. Podle žebříčku Doing Business, kterým Světová banka hodnotí délku stavebního řízení ve 190 zemích světa, se tuzemsko opakovaně umisťuje na spodních místech. Z výpočtů výzkumníků vyplynulo, že vyřízení stavebního povolení v Česku trvá průměrně 246 dní. Realita je však podle tuzemských expertů ještě horší. V Praze dokonce developeři hovoří až o deseti letech.

Změnit to má nový stavební zákon, a to především do něj zahrnutá integrace dotčených orgánů státní správy. Tedy princip „jedno povolení a jedno razítko na jednom úřadě“. Podaří se to? Pozvání ke kulatému stolu přijali místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, předseda České komory architektů Jan Kasl, zástupce iniciativy CityDeal Ondřej Boháč, ředitel Asociace developerů ČR Tomáš Kadeřábek a viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Zdeněk Soudný.

