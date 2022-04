Dočasné snížení spotřební daně z paliv podle dopravců či ANO nestačí

Praha - Rozhodnutí vlády o snížení spotřební daně z pohonných hmot je podle dopravců, některých analytiků i opoziční ANO nedostatečným opatřením. Dopravcům vadí to, že nižší daň bude pouze od června do konce září, dál trvají na přímé finanční pomoci od státu. Kabinet kvůli rostoucím cenám zvažuje také stanovení maximálních marží prodejcům paliv. Odpoledne o tom budou zástupci petrolejářského průmyslu a prodejců jednat s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).

Vláda ve středu schválila dočasné snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,50 koruny na litr. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Ministerstvo financí odhadlo dopad na veřejné rozpočty na 4,2 miliardy korun. Nafta a benzin pro motoristy by mohla zlevnit zhruba o 1,80 koruny, uvedl dnes úřad na twitteru.

Vláda podle Stanjury zvažuje i stanovení maximálních marží prodejcům pohonných hmot. Důvodem jsou výsledky kontrol u prodejců, s kterými je nespokojen. Čerpací stanice musí denně hlásit průměrné prodejní ceny, ministerstvo financí jim povinnost zadalo v polovině března. Kontrola prodejních cen a přiměřenosti marží je jedním z nástrojů vlády proti vysokým cenám pohonných hmot, jejichž ceny výrazně stouply v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

Jakékoliv opatření související se stanovením stropu cen paliv, ať už v podobě omezení marží prodejců nebo určení maximální ceny za litr benzinu nebo nafty, povede k restrikci trhu. ČTK to řekl předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček před jednáním se Stanjurou.

Co přesně ministr myslel svým výrokem o regulaci marží, podle Indráčka není jasné. "Otázkou je, jestli regulací marží nemyslel regulaci cen. Vůbec nevím, co tím pan ministr myslel. Když se snažím modelovat nějaké situace, co by tím myslet mohl, tak mi všechny končí restrikcí trhu," uvedl Indráček. Neví ani, zda chce ministerstvo regulovat rafinerie, distributory nebo prodejce.

Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia varuje před tím, že čtvrtině tuzemským firem za stávající situace hrozí do dvou měsíců krach. Snížení spotřební daně dopravci uvítali, s vládou chtějí ale jednat o trvalém snížení spotřební daně. Dál žádají přímou finanční pomoc od státu. Důvodem jsou ztráty firem, které potřebují delší čas na přenesení vysokých cen nafty do cen za dopravu. "Snížení spotřební daně vítáme a zčásti naší dopravě pomůže, bez překlenovací přímé pomoci však náš obor utrpí nevratné ztráty," podotkl prezident sdružení Josef Melzer.

Někteří ekonomové označili dočasné snížení spotřební daně z paliv jako krok správným směrem v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Podle jiných ale jde o úlevu, kterou dopravci ani nepocítí a hrozí to, že si čerpací stanice budou částečně zvyšovat marže. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček soudí, že jde o plošné opatření, které může jen velmi omezeně pomoci sektorům, které jsou na cenách paliv nejvíce závislé, tedy dopravcům či zemědělcům. Podle Tylečka by lepším řešením současné napjaté situace na trhu s palivy mohlo být stanovení stropu DPH na určité cenové hladině paliv, například na 40 Kč za litr.

Naopak podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka by se snížení spotřební daně o 1,50 Kč za litr mělo plně projevit v koncových cenách. Dopravcům to podle něj pomůže, nebudou muset tolik zvyšovat cenu za své služby. Rozhodnutí také mírně přispěje ke snížení inflačních tlaků, míní.

Stanjura bude odpoledne jednat s Unií nezávislých petrolejářů a Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Tématem budou údaje o prodejních cenách a maržích, které si účtují čerpací stanice. Čerpací stanice musí průměrné prodejní ceny každodenně hlásit, ministerstvo financí jim povinnost zadalo v polovině března. Podle dřívějších informací by monitoring měl pokračovat do konce dubna. Stanjura s výsledky kontrol není spokojený. Jak velké marže si čerpací stanice účtují, chce zveřejnit až po dnešním jednání.

Stínová vláda ANO navrhuje zastropovat ceny pohonných hmot na maximálně 36 korun za litr, a to formou snížení DPH nebo spotřební daně. Stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes řekla, že dočasné snížení spotřební daně je nedostatečné a pomoc státu je pomalá. Připomněla, že kabinet odmítl návrh poslanců ANO na osvobození pohonných hmot od daně z přidané hodnoty. Nejen k tomuto bodu je ANO připraveno svolat mimořádnou schůzi Sněmovny.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 Kč/l. V dalším období ceny převážně klesaly, k nárůstu se přechodně vrátily v předminulém týdnu.