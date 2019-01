Praha - Školské odbory požadují pro rok 2020 navýšení platů pedagogických pracovníků o dalších 15 procent. Růst platů musí podle nich dále pokračovat, protože to je jedna z cest, jak zastavit odliv kvalitních učitelů ze školství a zároveň motivovat ty, kteří zvažují studium na pedagogických fakultách. Na dnešním brífinku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství to řekl jeho předseda František Dobšík. Kabinet se přitom zavázal zvednout průměrný plat pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše pro rok 2017, tedy asi na 46.000 korun.

"Od zahájení kampaně školských odborů s názvem 'Konec levných učitelů' v roce 2016 se plat pedagogických pracovníků v průměru zvýšil o 7000 Kč. A poté, co se naplní, co bylo letos dáno do rozpočtu, se platy programově posunou o více než 12.000 korun od roku 2016," uvedl Dobšík. Vláda tak podle Dobšíka nastavila "pozitivní trend", ve kterém je třeba pokračovat.

"Je to jedna z cest, jak zastavit odliv kvalitních učitelů ze školství, jak motivovat ty, kteří by se potencionálně rozhodovali, že začnou studovat pedagogické fakulty," vysvětlil Dobšík. Zároveň zdůraznil, že navyšování platů každý rok je důležité k udržení kvality vzdělávání.

Vláda schválila zvýšení učitelských platů o deset procent v základu tarifu od letošního ledna, dalších pět procent mohou ředitelé přidat v rámci pohyblivé složky. Průměrný hrubý plat učitele na druhém stupni základní školy byl v druhé polovině loňského roku 34.437 korun.

Školské odbory chtějí, aby do roku 2021 platy pedagogických pracovníků dosáhly na 130 procent průměrné hrubé mzdy v ČR, což by bylo okolo průměru 49.000 Kč hrubého, pokračoval Dobšík. Zároveň vysvětlil, že reálně by ale platy učitelů v tomto případě byly vyšší, jelikož termínem pedagogické pracovníky školské odbory označují vedle učitelů také například vychovatele, asistenty, trenéry či psychology ve školství.

"Vyjednáváme i za nepedagogy. V této fázi jsme se soustředili na pedagogy, protože do střednědobých výhledů se ty objemy prostředků nedostaly. Jeden z důvodů, který říkala ministryně financí Alena Schillerová bylo, že se na to musí pohlížet jako na celý veřejný sektor a nepedagogové jsou v jiné tabulce, než jsou pedagogové, " řekl Dobšík a doplnil, že o tom chce ČMOS vyjednávat již v únoru nebo v březnu.

Na brífinku také hovořila místopředsedkyně ČMOS Markéta Seidlová. Podle ní je hlavním cílem zvyšování tarifních platů motivace učitelů. Školské odbory proto budou vyjednávat o navýšení zejména tarifních platů pedagogických pracovníků o minimálně deset procent v roce 2020 a dalších pět procent v netarifní složce, uvedla. Nadtarifní složka platu by podle Seidlové měla sloužit k odměňování pedagogů za práci navíc, nikoliv, jak se prý děje, k dorovnávání tarifních platů mladých učitelů s cílem udržet je na školách.

Seidlová rovněž poukázala na rozdíly v platech českých učitelů a učitelů jiných vyspělých zemích, zejména pak v sousedním Rakousku. Pokud by se platy českých učitelů každý rok zvyšovaly o 15 procent, přiblížily by se současným rakouským učitelským platům za osm let, uvedla.

Podle průzkumů jsou čeští učitelé v úrovni toho, co naučí, zcela srovnatelní s kolegy z vyspělých zemí, poznamenal Dobšík, přičemž odkázal na mezinárodní hodnocení přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti. Od průběžného zvyšování platů učitelů ale i tak podle předsedy školských odborů lze očekávat zvyšování kvality vzdělávání.

"Jsme si samozřejmě vědomi toho, že pokud máme nataženou ruku, musí s tím jít růst prestiže v tom směru, že učitelé jsou a musí být ještě větší profesionálové. Jestli si někdo myslí, že dostane peníze a nebude na sobě pracovat, tak tam dlouho nevydrží," řekl Dobšík.