Dobrovolníky a potřebná sociální zařízení propojí web Pomůžeme.si

Praha - Dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat v domovech důchodců a dalších sociálních zařízeních vytížených kvůli koronavirové epidemii, se mohou registrovat na webové stránce Pomůžeme.si. Portál je následně propojí se zařízeními, která jejich pomoc potřebují a hledají. V současné době server eviduje přes 2000 dobrovolníků, poptávka po nich ze strany domovů pro seniory ale nabídku převyšuje, uvedli v tiskové zprávě zástupci projektu.

Na web Pomůžeme.si, který spustilo už při jarní vlně koronaviru vývojářské studium Applifting, se může hlásit kdokoliv a odkudkoliv, ať už jako dobrovolník, nebo jako organizace, která shání pomoc veřejnosti. "V registračním formuláři navolíte základní údaje, jako například ve které oblasti se nacházíte a co můžete nabídnout. My už vás poté propojíme s vhodnými organizacemi v okolí," vysvětlil princip zprostředkovávání pomoci autor projektu Tomáš Landovský.

Pomoc dobrovolníků je podle něj potřebná celoplošně. "Vítán je opravdu každý bez ohledu na to, zda je z Aše nebo Jablunkova," uvedl Landovský a doplnil, že dobrovolníci v zařízeních pomáhají v kuchyních, jídelnách, případně prádelnách i se samotnou péčí o seniory. Dobrovolníci by měli být připraveni nosit ochranné prostředky podle situace v zařízení a měli by být připraveni podstoupit test na koronavirus, který je většina domovů seniorů ochotna uhradit.

S nedostatkem personálu kvůli koronaviru se v současné době potýkají v Česku desítky sociálních zařízení. Od středy jim navíc přibyla povinnost zajistit v pravidelných, pětidenních intervalech plošné testování zaměstnanců i klientů.