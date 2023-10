Dobrovolníci v Toužimi postupně oživují zámek, který roky chátrá

Toužim (Karlovarsko) - Spolek Živý zámek Toužim postupně vrací život zdevastovanému zámku v Toužimi na Karlovarsku. Místním nadšencům se před lety podařilo obnovit nádvoří zámku, kde se od té doby konají různé kulturní i hudební akce. Na dnešek uspořádali brigádu, která spočívala v úklidu listí a sekání náletových dřevin. Ačkoli se dosud na obnovu památky nenašly peníze, spolku se alespoň částečně podařilo vrátit zájem veřejnosti, řekl ČTK předseda spolku Michal Nedvídek.

"Cílem spolku je místo oživovat a zachránit pro nějaké budoucí využití. Když jsme sem před sedmi lety přišli, tak to tady bylo kompletně celé zarostlé a zámek chátral. Díky tomu, že tady jsme, tak je město nuceno dělat minimálně ty záchranné a konzervační práce, což naplňuje ten náš hlavní cíl," řekl Nedvídek.

Do nejhoršího stavu se zámek dostal po prodeji do soukromých rukou v roce 1998. Zámek o pár let později získala ruská firma, která se o něj nestarala. Věci ze zámku rozkradli zloději. Zmizela i střecha, bez níž následovala o to rychlejší degradace objektu.

Památkově chráněný objekt, který nyní patří městu, se skládá ze dvou částí. Z nejstarší části takzvaného Horního hradu, který sice není opravený ani vybavený, ale staticky je v pořádku a pořádají se v něm výstavy, a zámku, který je z důvodu nevyhovujícího stavu uzavřený. Hlavní akce se soustřeďují na nádvoří zámku.

Na kompletní obnovu památky město dosud nenašlo peníze. Poslední větší opravou prošla střecha hradu. Radnice se tak snaží alespoň o drobné opravy a záchranné práce. V příštím roce je v plánu vybudovat veřejné toalety, které v objektu dosud chybí. Zlepší se tak komfort pro návštěvníky, kteří sem zavítají hlavně v létě.

Celkové náklady na rekonstrukci zámku ve středu města do takového stavu, aby mohl být zcela zpřístupněn, se odhadují na víc než 500 milionů korun. Kromě vysokých investic je problém také s jeho využitím. Třítisícová Toužim má podle Nedvídka mnoho prázdných objektů, které chce obnovit, a zámek není prioritou. Pomoct by mohl třeba soukromý investor.