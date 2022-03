Dobrovolníci se ode dneška mohou opět zapojit do úklidu Orlické přehrady

Ilustrační foto - O deset metrů klesla kvůli suchu hladina Orlické přehrady níž než obvykle. Místo pohodlného přístupu k vodě je na mnoha místech strmý sráz. Problémy mají rybáři, majitelé lodí i další rekreanti, kteří na Orlíku tráví poslední slunečné dny. Majitelům lodí na hrázi začal 3. října pomáhat s přesunem plavidel na břeh jeřáb. Přistavil ho státní podnik Povodí Vltavy. Zájem o pomoc společnosti nahlásili majitelé asi stovky lodí, celá akce se proto prodlouží. Původně měla trvat do neděle, pokračovat ale bude ještě v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. ČTK to řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Na snímku je situace u kempu Bor.

Ilustrační foto - O deset metrů klesla kvůli suchu hladina Orlické přehrady níž než obvykle. Místo pohodlného přístupu k vodě je na mnoha místech strmý sráz. Problémy mají rybáři, majitelé lodí i další rekreanti, kteří na Orlíku tráví poslední slunečné dny. Majitelům lodí na hrázi začal 3. října pomáhat s přesunem plavidel na břeh jeřáb. Přistavil ho státní podnik Povodí Vltavy. Zájem o pomoc společnosti nahlásili majitelé asi stovky lodí, celá akce se proto prodlouží. Původně měla trvat do neděle, pokračovat ale bude ještě v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. ČTK to řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Na snímku je situace u kempu Bor. ČTK/Šimánek Vít

Štědronín (Písecko) - Dobrovolníci se ode dneška mohou opět zapojit do úklidu břehů Orlické přehrady. Akce Ukliďme Orlík, kterou pořádá Český rybářský svaz ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy a Českým svazem ochránců přírody, potrvá do 3. dubna. Hlavní část, sběr nashromážděného odpadu, je naplánována na 4. a 5. dubna, řekl ČTK Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.

V minulosti dobrovolníci při akci sesbírali z břehů nebo vylovili z vody velké množství plechovek, děravé sudy, rozbité židle a další harampádí. Mezi haldami odpadků byly i věci, které se už dnes nevyrábějí, například igelitové sáčky od mléka.

Podle Václava Zemana z Českého rybářského svahu se do úklidu zapojují lidé, jimž není lhostejné, jak to kolem Orlíku vypadá. "Třeba přijede parta nadšenců, vezmou i děti, které si pohrají na březích, a oni chodí a sbírají a připravují nám pytle. My je potom svážíme," dodal Zeman.

Orlická přehrada je největším vodním dílem v Česku. Stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla přehrada mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.