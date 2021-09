Dobrovolníci budou v sobotu na stovkách míst uklízet přírodu od odpadků

Praha - Dobrovolníci budou v sobotu 18. září uklízet přírodu od odpadků, Česko se v tento den zapojí do celosvětové úklidové akce World CleanUp Day. Na sobotu je naplánováno zhruba 300 úklidů, další se uskuteční v neděli či jiných dnech. Novinářům to dnes řekli zástupci spolku Ukliďme Česko a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Zájemci, kteří by se chtěli do úklidu zapojit, najdou přehled naplánovaných akcí na webu. Konat se bude například úklid Dyje a Svratky. V Hořovicích, Dobříši a České Kamenici zase spojí dobrovolníci úklid s běháním.

Tradiční úklidové akce se v Česku pravidelně konají na jaře. Letos a v loňském roce byly ale hromadné akce omezeny kvůli protiepidemickým opatřením. Zatímco před epidemií covidu-19 v roce 2019 se do uklízení zapojilo přes 150.000 dobrovolníků, kteří sesbírali více než 2500 tun odpadu, letos to byla účast méně než třetinová a sebralo se asi 827 tun odpadu. Podle Radka Janouška z Ukliďme Česko kvůli zavřeným školám chyběly především školní úklidové akce.

Podle ministra Brabce na úklid přírody jen jarní akce nestačí. Lidé v době epidemie kvůli omezenému cestování i uzavření řady služeb a obchodů více chodili do přírody a zanechávali tam více odpadků. Už v létě proto ministerstvo zahájilo kampaň Není zvěř jako zvěř zaměřenou na návštěvníky přírody. "Budu rád, když si z ní lidé vezmou jednoduché pravidlo do každodenního života - co do přírody přináším, to si také odnesu," uvedl ministr.

Ministerstvo plánuje do konce roku vypsat dotační titul, v kterém by obce mohly získat příspěvek na likvidaci černých skládek. K dispozici by mělo být 50 milionů korun.

Cílem celosvětové úklidové kampaně není jen úklid, ale i zvyšování povědomí o tom, jak s odpady správně zacházet a jak předcházet jejich vzniku. Spolek Ukliďme Česko proto vytvořil webovou aplikaci www.kamsnim.cz, která lidem poradí, kam můžou odpady v jejich nejbližším okolí odkládat nebo jak dát věcem, které dosloužily, šanci na další využití.