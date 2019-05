Horní Maršov (Trutnovsko) - Několik stovek dobrovolníků se dnes ráno vydá na cesty v Krkonoších uklízet odpadky po turistech. Tradiční úklidová akce nazvaná Čisté Krkonoše se koná na české i polské straně hor. Organizátoři úklidu ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) očekávají, že se sběračům opět podaří českou část Krkonoš zbavit tří až čtyř tun odpadků. Akce začala již v pátek, kdy se do úklidu hor pustili pracovníci správy národního parku. Dnes se k nim přidají zájemci z řad veřejnosti.

Sběrači vyrazí na trasy, které vybrali strážci Krkonošského národního parku tak, aby se nikdo nevracel po už vyčištěné oblasti. Odpadky budou lidé dávat do modrých plastových pytlů, které později strážci svezou z hor na skládky. "Akce Čisté Krkonoše je součástí přeshraničního projektu Partner Krkonošského národního parku. Prakticky v jeden čas vyrazí pracovníci obou správ národních parků a veřejnost na obou stranách hranice," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Správci parku uvádějí, že turisté si do hor přinesou občerstvení, ale odnos obalů již mnohdy za samozřejmost nepovažují. V přírodě se přitom odpadky rozkládají jen velmi pomalu. "Například papírový kapesníček se rozkládá v horských podmínkách až dva měsíce, obyčejný ohryzek 16 dní, igelitová taška 25 let, PET lahev 100 let," uvedl mluvčí KRNAP Radek Drahný.

První letošní úklidová akce v Krkonoších se konala o poslední dubnové sobotě v Peci pod Sněžkou. Zhruba 50 dobrovolníků při ní na Sněžce a v okolí Pece pod Sněžkou sesbíralo asi 125 kilogramů odpadků. Nejčastějšími byly papírové kapesníky, plastové lahve, hygienické potřeby, igelitové pytlíky a nedopalky. Dobrovolníci vytáhli z potoka i několik starších zavázaných pytlů s odpadky.

Krkonoše loni navštívilo 3,78 milionu lidí. Krkonošský národní park se tak řadí v přepočtu na plochu i v absolutních číslech k nejnavštěvovanějším národním parkům v Evropě.