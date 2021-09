Dobrovolníci budou uklízet českou přírodu od odpadků

Praha - Dobrovolníci dnes budou uklízet českou přírodu od odpadků, země se tak zapojí do čtvrtého ročníku celosvětové úklidové akce World CleanUp Day. Po celém Česku je naplánováno několik stovek úklidů a mnohé další se uskuteční i v nadcházejících dnech. Zájemci, kteří se do naplánovaných akcí chtějí zapojit, najdou jejich přehled na interaktivní mapě na webu spolku Ukliďme Česko. Uklízet se bude například Dyje a Svratka a například v Hořovicích, Dobříši a České Kamenici dobrovolníci spojí úklid s běháním.

Úklidové akce se v Česku pravidelně konají na jaře. Letos a loni byly ale hromadné akce omezeny kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19. Zatímco před její epidemií v roce 2019 se do uklízení zapojilo na 150.000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes 2500 tun odpadu, letos byla účast méně než třetinová a sebralo se asi 827 tun odpadu. Kvůli zavřeným školám chyběly zejména školní úklidové akce. Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko připomněl, že se letošní jarní úklidy konaly formou takzvaných pytlomatů, u kterých si dobrovolníci vyzvedávali pytle na odpad, a poté vyráželi uklízet individuálně či v rodinném kruhu.

Právě v době epidemie lidé kvůli omezenému cestování a uzavření řady služeb a obchodů více vyráželi do přírody ve svém okolí, kde poté zůstávalo i více odpadků. Ministerstvo životního prostředí proto v létě zahájilo kampaň Není zvěř jako zvěř, zaměřenou na návštěvníky přírody. "Budu rád, když si z ní lidé vezmou jednoduché pravidlo do každodenního života - co do přírody přináším, to si také odnesu," uvedl před časem ke kampani ministr Richard Brabec (ANO).

Ministerstvo chce do konce roku vypsat dotační titul, v kterém by obce mohly získat příspěvek na likvidaci černých skládek. K dispozici by mělo být 50 milionů korun.

Cílem celosvětové úklidové kampaně není jen úklid, ale i zvyšování povědomí o tom, jak s odpady správně zacházet a jak předcházet jejich vzniku. Spolek Ukliďme Česko proto vytvořil webovou aplikaci www.kamsnim.cz, která lidem poradí, kam můžou odpady ve svém nejbližším okolí odkládat nebo jak dát věcem, které dosloužily, šanci na další využití.