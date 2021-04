Dobrodruzi vyrazí z Brna na cestu kolem světa trolejbusem

Brno - Na cestu kolem světa trolejbusem se v červnu z Brna vydají dobrodruzi z organizace nazvané Sir Fogg. První úsek do zhruba 10.000 kilometrů vzdáleného ruského Vladivostoku potrvá 90 dní. ČTK to řekl zakladatel organizace Albert Fikáček. K cestě se mohou přidat i zájemci. Podle Fikáčka je smyslem akce ukázat, že lze cestovat i v době koronaviru a trolejbusem kolem světa, což se může zdát nereálné.

Fotogalerie

Organizace odkazující na cestovatele Willyho Foga z kresleného seriálu vznikla před více než rokem a pohybuje se kolem ní asi 200 lidí různých profesů od manažerů přes programátory až po dělníky. "Od opavského dopravního podniku jsme koupili vyřazený trolejbus na cestu kolem světa. Je pojízdný na elektřinu, s dieselagregátem jsou drobné problémy, ale to doladíme. Sbíráme také baterie, abychom mohli jet co nejvíce času na elektřinu," uvedl Fikáček.

Podle něj se navíc chystají úpravy interiéru, aby cesta byla pohodlnější. V plánu je výměna sedaček, instalace gauče a podobně. Výprava bude mít vždy od osmi do 14 lidí. "Kdokoliv se může přidat na jakýkoliv úsek. Cesta je nákladná, ale je rozpočítaná na jednotlivé lidi, kteří se chtějí zúčastnit. Vychází to na něco přes tisíc korun za den," řekl Fikáček. Více informací najdou lidé na webu.

Trasa povede přes Polsko, Ukrajinu, Bělorusko až do ruského Vladivostoku. "Stavíme se k jezeru Bajkal, v Minsku, v Černobylu. A ve Vladivostoku bude trolejbus v celním skladu a pak na lodi poputuje do Severní Ameriky," uvedl Fikáček. Další úsek cesty se podle něj naplánuje později, zpět se trolejbus dostane do Evropy přes oceán lodí. Organizace Sir Fogg si podle Fikáčka klade za cíl řešit vše jiné než koronavirus. "Chceme bořit hranice a ukázat, že jde cestovat a hlavně trolejbusem kolem světa, což by se mohlo zdát nemožné," řekl Fikáček.