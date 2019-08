Dobře naladěná Mladá Boleslav přivítá v odvetě trápící se FCSB

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi přivítají ve čtvrtek v odvetě 3. předkola Evropské ligy FCSB, s kterým v prvním duelu v Rumunsku remizovali 0:0. Středočeši si základní skupinu soutěže ještě pod názvem Pohár UEFA zahráli v letech 2006 a 2007 a od té doby šestkrát po sobě vypadli v předkole, z toho v pěti případech ve třetím předkole. Díky remíze na hřišti soupeře si vytvořili solidní výchozí pozici pro to, aby konečně přes tuto fázi soutěže prošli. Utkání má výkop v 19 hodin.

"Do Rumunska jsme jeli pro to, abychom uhráli dobrý výsledek, a myslím, že se nám to povedlo. Věřím, že máme super výchozí pozici do odvety," řekl pro klubový web obránce Daniel Pudil.

Souhlasil s ním i záložník Tomáš Ladra. "Jeli jsme sem uhrát dobrý výsledek, což se nám podařilo. Nedostali jsme gól. Už je jenom na nás, jak to doma zvládneme," prohlásil Ladra.

S bezgólovou remízou byl spokojený také trenér Jozef Weber. "Výsledek je pro nás příznivý a výkon taky slušný. FCSB je velice silný tým. Remízu považuji za spravedlivou. Hodně jsme si přáli, aby výsledek byl takový, abychom se v odvetě mohli porvat o postup, a to se nám povedlo," konstatoval bývalý kouč Bohemians 1905 a Karviné.

Ve prospěch jeho mužstva hovoří rovněž aktuální bilance. Mladá Boleslav pětkrát po sobě nenašla v soutěžním zápase přemožitele a před vlastními diváky v nové sezoně ve čtyřech soutěžních utkáních neprohrála. Na odvetu s FCSB se navíc ideálně naladila, když v neděli přestřílela v lize doma Spartu 4:3. Hattrickem a asistencí na vítězném gólu se na triumfu podílel útočník Muris Mešanovič.

"Těšíme se na čtvrtek. Doufáme, že bude zase vyprodáno a bude dobrá kulisa a že nakonec to zvládneme a postoupíme dál," uvedl devětadvacetiletý Bosňan.

Na rozdíl od Středočechů se šestadvacetinásobný rumunský mistr trápí. V posledních pěti soutěžních utkáních nezvítězil a nastřílel pouze čtyři branky. V domácí soutěži mu po pěti kolech patří desátá pozice a na vedoucí Kluž, která se v závěrečném play off o Ligu mistrů střetne se Slavií, ztrácí devět bodů. Fanoušci FCSB navíc protestují proti kontroverznímu majiteli klubu Gigimu Becalimu, který s oblibou zasahuje do výběru základní sestavy.

FCSB se v základní skupině Evropské ligy naposledy představil na podzim 2017, kdy se v ní utkal s Viktorií Plzeň. Před rokem rumunský celek v závěrečném play off nepřešel přes Rapid Vídeň.

Vítěz souboje se v rozhodujícím dvojutkání utká s Ventspilsem, nebo portugalskou Vitórií Guimaraes, která si z Lotyšska přivezla výhru 3:0.

Statistické údaje před odvetou EL Mladá Boleslav - FCSB: Výkop: čtvrtek 15. srpna, 19:00. První zápas: 0:0. Rozhodčí: Lardot - Lemaire, Devillers (všichni Belg.). Bilance: ČR (Československo) - Rumunsko 33 10-11-12 40:53. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1, 2017/18 LM FCSB - Plzeň 2:2, 4:1, 2017/18 EL FCSB - Plzeň 3:0, 0:2, 2018/19 EL FCSB - Mladá Boleslav 0:0. M. Boleslav v Evropě: LM/PMEZ 4 1-2-1 8:9 EL/UEFA 33 13-6-14 41:41 Celkem 37 14-8-15 49:50 FCSB (Steaua) v Evropě: LM/PMEZ 145 52-41-52 203:204 PVP 40 14-12-14 51:54 EL/UEFA 139 57-37-45 181:162 Celkem 324 123-90-111 435:420 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Fulnek, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič. FCSB: Vlad - Belu, Marc, Botezatu, Pantiru - Coman, Popescu - Moutinho, Vina, Serban - Gikiewicz. Absence: Komličenko (nejistý start), Král, Wiesner - Hora, Man, Morutan, Nedelcu, Stan (všichni zranění). Zajímavosti: - vítěz se v závěrečném play off utká buď s lotyšským Ventspilsem, nebo portugalskou Vitórií Guimaraes, která první zápas venku vyhrála 3:0 - M. Boleslav si základní část soutěže ještě pod názvem Pohár UEFA zahrála v sezonách 2006/07 a 2007/08, od té doby 6x za sebou vypadla v předkole, z toho 5x po sobě nezvládla přejít přes 3. předkolo - FCSB si naposledy zahrál základní skupinu EL v sezoně 2017/18 - M. Boleslav v posledních 4 kvalifikačních duelech EL doma neprohrála (3 výhry, 1 remíza) - M. Boleslav doma v sezoně ve 4 soutěžních zápasech neprohrála (3 výhry, 1 remíza) - M. Boleslav v nedělním ligovém souboji porazila Spartu 4:3 díky Mešanovičovu hattricku - M. Boleslav je v lize na 5. místě a navíc má duel k dobru - M. Boleslav neprohrála 5 soutěžních duelů po sobě - M. Boleslav ve 3 kvalifikačních duelech letošní sezony EL neprohrála (1 výhra, 2 remízy) - FCSB v 5 letošních kvalifikačních utkáních EL 3x vyhrál a připsal si po jedné remíze a prohře - FCSB nevyhrál 5 soutěžních duelů po sobě a nastřílel v nich 4 branky - FCSB vyhrál z 5 ligových kol jediný zápas, poslední 3 prohrál a je 10. - Slavia se v závěrečném play off Ligy mistrů střetne s jiným rumunským týmem Kluží