Zlín - Dobrá pohádka musí mít podle herečky Zlaty Adamovské srdce. Pohádku nemůže dělat ten, kdo nemá srdce, řekla dnes Adamovská ve Zlíně novinářům. Herečka převezme na dnešním závěrečném galavečeru Zlín Film Festivalu Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež. Stejné ocenění dostal při zahájení festivalu herec Pavel Nový.

"Pohádky jsou o tom, že někdo nabídne srdce na dlani a nějaký mocný čaroděj nebo zlé síly se snaží mu to zhatit. Poslání pohádky má být takové, že zlu se musí bránit, a je to poslání do budoucna, že máme být vstřícní, srdeční, chránit dobro a pravdu, a to se v dětech nese dál v životě," uvedla herečka.

Adamovská ztvárnila řadu filmových a televizních rolí, hrála v seriálech, má za sebou i mnoho divadelních rolí, intenzivně se věnovala dabingu. V pohádkách a filmech pro děti byla princeznami i královnami, v posledních letech hrála například v pohádkách O vánoční hvězdě, Korunní princ nebo Peklo s princeznou. Nabídky přijímá nejen podle role, ale hlavně podle scénáře. "Pravidlo je, že vám to divák musí věřit, filmy pro děti jsou těžší, protože dětský divák prokoukne víc, děti jsou upřímné," uvedla herečka. "Baví mě role, když je dobře napsaná, je tam co hrát. Když je dobře napsaná, musí mít začátek, musí se s postavou něco přihodit, aby eventuálně došla k nějakému poznání, hlavně v pohádkách, pak musí mít nějakou katarzi," uvedla Adamovská, která bude v létě natáčet pohádku o princezně na hrášku, kde bude hrát hraběnku.

V dabingu ji bavilo namlouvat herečky, které dobře hrají, byla to Meryl Streepová, Claudia Cardinalová nebo Sigourney Weaverová. "Když to je dobře zahraná role od dobré herečky, tak to se dabuje samo, to vás nese, ten herecký výkon," uvedla Adamovská, která získala za dabing Ceny Františka Filipovského. Dabovala i animované filmy. "To je oříšek, postava nemá vykreslenou lidskou pusu, musíte jít po celkovém výrazu role. Záleží na tom, abyste vycítili styl, který animovaný film má, jeden je crazy, jiný velmi realistický," uvedla herečka.

S vnoučaty se ráda dívá například na Krtečka nebo Pata a Mata. Jako dítě měla ráda příběhy dvou medvědů v animovaném seriálu Pojďte pane, budeme si hrát. "Medvědi nezestárli, vždy mi to vykouzlí úsměv na tváři. Technologie sice pokročily, ale fantazie, která z toho prýští, je neopakovatelná. Je to také výzva a inspirace pro děti, že by si měly hrát, něco vytvářet a blbnout a nejen pasivně něco sledovat," uvedla herečka. Podle jejího manžela Petra Štěpánka, který s Adamovskou do Zlína zavítal, mají děti fantazii, je však důležité ji živit.

Ocenění festivalu Adamovskou potěšilo. "Překvapilo mě, že mi z festivalu zavolali. Začala jsem přemýšlet, že přeci ještě nekončím. Ale mám opravdu spoustu práce za sebou, nejen pro děti, takže jsem z toho měla ohromnou radost," uvedla Adamovská. Festival začal ve čtvrtek, končí dnes, letos jde o 63. ročník.