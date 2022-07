Dobíjení u stojanů ČEZ právě zdražilo

Energetická společnost ČEZ, která už v Česku provozuje čtyři stovky veřejných dobíjecích stanic, od prvního července účtuje provozovatelům elektromobilů vyšší ceny za dobitou kilowatthodinu. Některé tarify se mění výrazně. Zejména u těch nejvýkonnějších stojanů, které umožňují doplňovat energii v baterii výkonem 100 kW a vyšším.

Těch ale ČEZ provozuje v současné době jen poměrně malý počet. Drtivou převahu v jeho síti mají stanice s maximálním výkonem 50 kW. U těch, a také dalších jejichž maximální dobíjecí výkon nepřesáhne 100 kW, dosud zákazníci platili 8 korun včetně DPH, nyní to je 13.

O plných osm korun se pak navyšuje cena za dobitou kilowatthodinu u ultrarychlých stanic. Dosud byla cena 10 Kč, teď stoupá na 18. Jen o dvě koruny se pak zvýšil tarif v případě dobíjení střídavým proudem, tedy obvykle do výkonu 22 kW. Dosud se platilo šest korun, nyní to je osm.

Tyto částky se týkají plateb registrovaných uživatelů.

Neregistrovaní samozřejmě dobíjejí ještě dráže. Až do posledního červnového dne se jim účtovalo v případě využití stanic se střídavým proudem za odebranou kilowatthodinu 8, nyní to je 10. U méně výkonných rychlodobíjecích stanic to bylo 10, nyní 15 a u těch nejrychlejších se místo dosavadních 12 platí přesně 20 Kč.

Pro řadu zákazníků už tedy začíná být výhodnější využít různé sdružené dobíjecí karty poskytované například jednotlivými automobilkami. Například Škoda nyní umožňuje držitelům své karty Powerpass i na 90 procentech tuzemských dobíjecích stanic (včetně těch, které provozuje ČEZ, E.ON, PRE, Innogy nebo Ionity) nabíjet levněji než má možnost registrovaný zákazník pouze u ČEZu. Třeba v případě tarifu Powerpass Simply Charge je cena za kilowatthodinu dobitou střídavým proudem jen 7,50 Kč a v případě rychlodobíjení stejnosměrným proudem pak 11,50 Kč. Je ovšem zároveň třeba platit měsíční poplatek 105 Kč.

Existuje dokonce ještě možnost získat levnější ceny (6 Kč za dobíjení střídavým proudem a 10 Kč za stejnosměrný proud), ovšem pak je třeba měsíčně odeslat poplatek 300 Kč.

Autonaelektřinu.cz