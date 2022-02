Doba sfér vlivu skončila, řekl šéf zahraničního výboru německého parlamentu

Berlín - Doba mocenských sfér je minulostí, o své budoucnosti se rozhoduje každá země sama a Rusko tento fakt musí přijmout. Dnes to v rozhovoru se zahraničními novináři prohlásil šéf zahraničního výboru německého Spolkového sněmu Michael Roth. Zdůraznil, že cílem Evropy je společné mírové soužití a vybudování vztahů s Ruskem založených na vzájemné důvěře.

"Uvažování na úrovni sfér vlivu je pryč. Bylo to myšlení na úrovni studené války," řekl Roth, podle kterého jakýkoli garanční mechanismus bezpečnosti v Evropě nesmí kontinent rozdělovat. Za ideální fórum proto považuje Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). "Východní Evropa je svobodná a my nikomu nevnucujeme naše představy, každá země se může rozhodnout sama," uvedl.

Současná ruská agresivní politika podle sociálního demokrata Rotha naopak vede k tomu, že nejen Ukrajina se přibližuje k Severoatlantické alianci. "I státy jako Švédsko nebo Finsko chtějí spolupráci s NATO zesílit, neboť se cítí ohroženy," řekl.

"Rusko musí akceptovat, že suverénní státy, což se netýká jen Ukrajiny, si mohou o své budoucnosti rozhodovat samy. Moskva nemůže rozhodovat, kdo bude k NATO patřit," řekl Roth. Stejný postoj platí i v případě rozšiřování Evropské unie. "EU není vojenský spolek. My jsme sdružení politické, hodnotové a hospodářské," uvedl.

Evropa má podle Rotha realistickou naději na mírové řešení ukrajinské krize. "Situace ale zůstává vznětlivou, což ukazuje faktické obklíčení Ukrajiny ruskou armádou. Na rusko-ukrajinské hranici je 120.000 ruských vojáků připravených k boji. Asi 30.000 vojáků stojí v Bělorusku," řekl. Poukázal na to, že tato situace není nebezpečná jen pro Ukrajinu. "Z pochopitelných důvodů to vede ke znepokojení v dalších státech, v Polsku a v Pobaltí," řekl. Důležité proto podle něj je, že Evropská unie a NATO stojí jednotně za svými členy.

Právě jednotu Evropské unie a NATO vidí Roth jako klíčovou. "Mám důvod věřit, že ruský prezident Vladimir Putin nemůže EU a NATO rozštěpit," řekl. Rozhovory, které nyní evropští a také američtí představitelé s Moskvou vedou, mají podle šéfa zahraničního výboru německého parlamentu jasné očekávání. "Že Rusko stáhne vojska z hranic a že na východě bude možné mírové soužití," řekl.

Roth se zahraničními novináři hovořil i o případných sankcích, pokud Rusko Ukrajinu napadne. Zájem tisku se v posledních týdnech soustředí na budoucnost německo-ruského plynovodu Nord Stream 2, který je sice hotov, ale dosud nemá povolení k provozu.

Německý kancléř Olaf Scholz v minulosti opakovaně Nord Stream 2 označoval za projekt čistě soukromého sektoru. Od ledna již ale takové hodnocení nepoužívá, což podle německých médií značí změnu jeho postoje. Zatímco v pondělí na společném setkání americký prezident Joe Biden řekl, že žádný Nord Stream 2 nebude, pokud Rusko zaútočí, Scholz výslovně produktovod jako možnou součást sankcí nezmínil.

"Na stole jsou všechny možnosti. Nejsou vedle stolu, pod stolem, ale na stole. A k těmto všem možnostem patří i Nord Stream 2," řekl Roth s tím, že takto se k problému německá vláda staví. "Případná odpověď bude rozsáhlá a tvrdá. Nyní ale ještě nevykládáme karty na stůl s tím, co mezi sankcemi bude. Ten jediný, kdo by z toho profitoval, by byl ruský prezident Putin," řekl Roth. "V tom, že vše je na stole, jsme ale jednotní, a to od východu po západ a ze severu na jih," dodal.