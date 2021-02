Doba podrobování se Rusku skončila, prohlásil Biden

Washington - Americký prezident Joe Biden řekl, že se USA už nebudou podrobovat Rusku. S Čínou jsou připraveny spolupracovat tam, kde to bude v jejich zájmu. Biden, jenž je v úřadu od ledna, hovořil o své budoucí zahraniční politice. Uvedl rovněž, že exekutivním příkazem obnoví program přijímání uprchlíků a zvýší jejich roční kvótu na 125.000. Minulá administrativa počítala s přijetím pouze 15.000 lidí. USA podle Bidenova poradce také pozastaví stahování armády z Německa, o němž loni rozhodla minulá vláda.

Čínu označil Biden za nejvážnějšího soupeře USA, ale dodal, že pokud to bude v americkém zájmu, budou s ní USA spolupracovat. "Postavíme se ekonomickým výpadům, budeme se snažit bránit Číně v útocích na lidská práva a intelektuální vlastnictví. Jsme ale ochotni s Pekingem spolupracovat, když to bude v zájmu USA," řekl prezident.

Zmínil se také o telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Řekl mu, že dny, kdy se USA Rusku podrobovaly, skončily. Hovořil s ním i o několika dalších tématech včetně ovlivňování voleb, údajné ruské platbě bojovníkům Tálibánu za zabíjení Američanů a také o Ukrajině.

"Řekl jsem prezidentu Putinovi velmi odlišným způsobem, než jak to činil můj předchůdce, že skončily dny, kdy se USA podrobovaly agresivitě Ruska, jeho vměšování do našich voleb, kybernetickým útokům, trávení občanů. Nebudeme váhat nechat za to Rusko zaplatit a hájit své životně důležité zájmy i naše občany," řekl Biden o svém rozhovoru s ruským prezidentem.

Nevynechal reakci na situaci v Barmě. Prohlásil, že se tamní armáda musí vzdát moci a propustit představitele a aktivisty zadržené při převratu. "V demokracii bezpochyby nelze usilovat o zvrácení vůle lidu silou ani se snažit zneplatnit věrohodné volby. Barmská armáda se musí vzdát moci, již si přisvojila, propustit zatčené, zrušit omezování komunikačních prostředků a vzdát se násilí," řekl americký prezident.

Zmínil se rovněž o Jemenu a řekl, že USA chtějí přispět k ukončení tamní války a nebudou už podporovat vojenské operace Saúdské Arábie v tomto konfliktu. Tato válka podle něj "musí skončit". Saúdská Arábie je spojencem USA a Biden dodal, že USA ji hodlají i nadále podporovat a pomáhat jí zajistit obranu jejího území a svrchovanosti.

"Budeme konkurovat z pozice síly, budovat lepší domov, spolupracovat se spojenci a partnery, obnovíme svou účast v mezinárodních institucích a znovu se přihlásíme ke své morální autoritě a důvěryhodnosti," řekl Biden.

Ještě před Bidenovým projevem jeho bezpečnostní poradce Jake Sullivan oznámil, že prezidentova administrativa pozastaví stahování amerických vojáků z Německa, o němž loni rozhodla vláda minulého šéfa Bílého domu Donalda Trumpa.

Trump loni v červnu ohlásil, že chce zásadně snížit počet vojáků působících v Německu, a to až o 12.000. Tehdejší ministr obrany Mark Esper v červenci řekl, že by z 35.000 Američanů sloužících v Německu mělo být do USA převeleno 6500 a dalších 5400 pak do jiných evropských zemí. Počítalo se i s přesunem velitelství ze Stuttgartu do Belgie. Důvodem rozhodnutí o snížení kontingentu byl Trumpův názor, že Německo neinvestuje dostatečně do své armády a neplní povinnost přispívat do NATO aspoň dvěma procenty svého hrubého domácího produktu. Trump hovořil o tom, že Německo alianci dluží miliardy dolarů.

Svůj projev na ministerstvu zahraničí zahájil Biden slovy "diplomacie je zpět". Na ministerstvo s ním přišla viceprezidentka Kamala Harrisová a byl přítomen ministr zahraničí Antony Blinken. "Velmi vás potřebujeme, já vám důvěřuji a plně vás podpořím," řekl Biden na adresu zaměstnanců úřadu.