Doba čerpání rodičovské se zkrátí ze čtyř na tři roky, řekl Jurečka iDNES.cz

Praha - Maximální doba čerpání rodičovského příspěvku by se mohla zkrátit ze čtyř let na tři roky. Rodiče ale budou moci s potomkem dál zůstávat doma na rodičovské do jeho čtyř let. Serveru iDNES.cz to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj se na tom dohodla koalice. Vládní politici už dřív uvedli, že mají shodu na navýšení příspěvku. Mluví se o přidání 50.000 korun k nynějším 300.000 korunám, a to od ledna. Dohoda ale není na tom, kdo všechno by měl mít na zvýšenou částku nárok.

Rodičovská se naposledy zvedla v roce 2020 o 80.000 korun na 300.000 korun. Rodiče mohou teď sumu čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku. Loni výdaje činily 33 miliard korun, v roce 2019 před navýšením při vyšším počtu dětí 24,5 miliardy korun.

„Jednání K5 (lídrů koaličních stran) potvrdilo od 1. ledna zvýšení o 50.000 korun a zkráceni čerpání na tři roky, podotýkám zkráceni čerpání, nikoliv zkrácení možnosti byt doma s dítětem do čtyř let věku. Tato základní dohoda již je potvrzena a takto bude novela zákona o státní sociální podpoře upravena a schválena na jednání vlády v příštích týdnech," řekl serveru Jurečka.

Zaměstnavatel drží rodiči místo do tří let věku dítěte. Školek či dětských skupin není dost, a to hlavně ve velkých městech. Posílení počtu míst a zkrácení rodičovské doporučovala Národní ekonomická rada vlády (NERV) i další experti.

Koalice zatím nemá shodu na tom, kdo by měl zvýšenou částku pobírat. Podle toho bude pak zřejmé, o kolik se zvednou výdaje. Rozpočet je v deficitu. Pro příští rok vláda původně počítala se schodkem 235 miliard korun, nyní mluví o částce mezi 235 a 270 miliardami. Současně premiér Petr Fiala (ODS) v polovině června zmínil případné další úspory ještě letos, pokud by se hospodaření státu nevyvíjelo dobře.

"Jsme domluveni, že dojde k určitému navýšení (rodičovské), bavíme se o těch parametrech. Mezi ně patří to, koho se to bude týkat, zda hranice bude natvrdo od 1. ledna 2024 (pro narozené po tomto datu), nebo bude nějaký přechod pro děti narozené dřív. Ta jednání jsou ještě před námi. Všechno to má nějaké náklady a nějaké své souvislosti," řekl novinářům ve čtvrtek Fiala. Podle něj je důležité zajistit služby pro děti. "Současně musíme vyřešit to, aby ti, kteří mají dítě a chtějí se vrátit do zaměstnání, měli možnost se vrátit rychle, aniž by jim to komplikovalo život. I na to musíme myslet při úpravách parametrů rodičovské," uvedl premiér.

Podle informací ČTK vláda kvůli časovému tlaku nejspíš svou novelu předkládat nebude a úprava rodičovské by se mohla dostat ve Sněmovně do jiné projednávané předlohy jako poslanecký návrh. Podle iDNES.cz by měli předsedové vládních poslaneckých klubů dohodu lídrů stran probrat příští týden s poslanci a poslankyněmi.