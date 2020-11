Do ZŠ přišla většina dětí, do speciálních škol polovina

Praha - Do základních škol dnes podle spolku Pedagogická komora dorazila naprostá většina žáků prvních a druhých tříd. V případě speciálních škol, které se dnes znovuotevřely pro všechny ročníky, to byla přibližně polovina dětí. Vyplývá to z ankety, kterou sdružení udělalo ve své skupině na facebooku. Podle spolku Učitelská platforma nedokážou školy vždy zajistit, aby měly děti doma výuku na dálku, když je jejich třída ve škole. V některých případech tak nyní budou žáci z vyučování uvolněni, nebo omluveni jako při nemoci.

Základní školy se kvůli epidemii koronaviru zavřely 14. října. Dnes se otevřely pro první a druhé třídy, do kterých chodí v celé ČR asi 216.000 dětí. Speciální školy, do kterých chodí v Česku zhruba 27.000 dětí, obnovily dnes provoz po dvou týdnech distančního vzdělávání. Na rozdíl od jara, kdy školy rovněž zasáhla opatření proti koronaviru, je nyní docházka povinná. Rodiče se nicméně podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) mohli domluvit s řediteli na individuálním vzdělávání dětí doma. Podle zjištění ČTK z pražských základních škol je zájem o tuto možnost spíše výjimečný.

Podle spolku Učitelská platforma, který sdružuje asi 300 učitelů z různých stupňů škol, pedagogové chápou obavy některých rodičů a souhlasí, že by v případě rizikovosti nákazy pro někoho z rodiny měli mít možnost nechat dítě zatím doma. Kvůli nedostatku personálu či chybějící technice ale podle platformy v řadě škol není možné zajistit pro děti ze stejné třídy zároveň prezenční a distanční výuku. V takovém případě mohou rodiče požádat o dlouhodobé uvolnění ze školy, nebo o omluvení, jako když je dítě třeba nemocné, míní ředitelka ZŠ Smart v Roudnici nad Labem Klára Koubská.

Podle spolku Pedagogická komora mají nyní školy problémy zajistit hlavně školní družinu. S ohledem na vládní opatření proti covidu-19 se v ní nemohou sejít žáci z různých tříd, jak je obvyklé. "Speciální školy a málotřídní školy nemají vždy dostatečný počet vychovatelek pro tolik samostatných oddělení školní družin. Žádné jiné problémy jsme dnes nezaznamenali," uvedl předseda spolku Radek Sárközi. Pedagogická komora má asi 2800 členů.

Učitelům podle Sárköziho vadí, že jim stát nezajistil dostatečné množství respirátorů. "Buď si je musí pořídit sami, nebo je může nakoupit ředitel školy či zřizovatel," řekl. Efektivnější i levnější by podle něj bylo, kdyby ochranné prostředky koupil centrálně stát. "Školy na nákupy respirátorů často nemají finance, protože někteří zřizovatelé jim na podzim dodatečně zkrátili provozní rozpočet o deset až 20 procent, jako například v Benešově u Prahy," dodal.

Podle Plagy by se o vybavení škol ochrannými pomůckami měli postarat především zřizovatelé, protože dostávají z rozpočtového určení daní přes 14 miliard korun ročně. Každý zaměstnanec v mateřských, základních a středních školách dostal v říjnu od státu deset respirátorů, celkem jich stát poslal do škol 2,9 milionu.