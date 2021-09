Do zahájení zbývá necelý měsíc

O rok později, než se plánovalo, ale s o to větším očekáváním začne 1. října 2021 EXPO v Dubaji. Vůbec první Všeobecná světová výstava v arabské zemi otevře brány výstaviště zabírajícího více než čtyři kilometry čtvereční a návštěvníci si budou moci vybrat z expozic téměř dvou set vystavovatelů. Mezi šesti desítkami zemí, které pro ně postavily vlastní pavilony, je i Česká republika.

Pavilon pojmenovaný Czech Spring, jehož expozičním i technologickým jádrem je systém S.A.W.E.R., který umí zcela samostatně s využitím solární energie vyrábět vodu ze vzduchu a kultivovat poušť, zaplňují jednotlivé exponáty a instalace. Vnitřní expozice by měla být zcela hotova do poloviny září a na konci měsíce proběhne plnohodnotný zkušební provoz, který se bude týkat i restaurace.

„Je to úžasné sledovat, jak se každý den expozice Country for the Future stává ze snu skutečností,“ hodnotí dokončovací práce na dvou desítkách exponátů generální komisař národní účasti a člen Steering Committee na EXPO v Dubaji Jiří František Potužník. “Jsem nadšený i z toho, že se z futuristické výstavy neztratil humor – například u exponátu Pod křídly Fénixe, který propojuje model jaderného minireaktoru, energeticky chytré město a nanohologram lámající světlo, psa venčí dron a stoly levitují. Propojení inovací a vtipu, o které se postarali návrháři firmy Prusa Research, určitě pobaví i návštěvníky,“ dodává.

Od prvního dne EXPO budou na výstavišti i v pavilonech platit základní protipandemická opatření. Tedy povinné nošení roušek, dvoumetrové rozestupy mezi návštěvníky, kteří nejsou členy jedné rodiny, či malé skupiny, a neustálé desinfekce interaktivních exponátů a dotýkaných ploch. Přesto by mělo výstaviště denně pojmout na sto dvacet tisíc lidí a měli by se i v pavilonech pohybovat plynule.

„My budeme vzduch v pavilonu pravidelně desinfikovat fogátorem nové generace, který viry likviduje s pomocí nanotechnologií a v podstatě bez chemie, ale bez ohleduplnosti a odpovědnosti všech návštěvníků za sebe a za druhé se EXPO neobejde,“ zdůrazňuje Jiří František Potužník. „Pokud šlo bez diváků uspořádat olympijské hry, světová výstava bez nich smysl nemá.“

EXPO v Dubaji potrvá půl roku a skončí 31. března 2022. Další světová výstava se má odehrát v roce 2025 v japonské Ósace, kde se konala v roce 1970.