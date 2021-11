Do začátku prosince se zřejmě v Česku výrazně neochladí

Praha - Výraznější ochlazení ve srovnání s nynějším počasím zřejmě do Česka až do začátku prosince nedorazí. Přes den se budou teploty pravděpodobně držet nad nulou, tento týden budou dokonce dál stoupat až na více než deset stupňů Celsia. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z týdenní předpovědi ústavu. Sněžení zatím v nejbližších dnech čekají meteorologové jen na horách.

Letošní říjen byl podle dřívějších informací ČHMÚ sušší a slunečnější než obvykle. Průměrná měsíční teplota pak byla 8,5 stupně Celsia, což přesně odpovídá dlouhodobému průměru pro tuto část roku. I v příštích čtyřech týdnech se podle aktuálního výhledu počasí budou teploty pravděpodobně pohybovat okolo dlouhodobého průměru.

Meteorologové neočekávají ode dneška do začátku prosince výraznější pokles teplot. "Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi - 8. až 14. listopadu - kolem sedmi stupňů Celsia, ve druhém, třetím a čtvrtém týdnu předpovědi - 15. listopadu až 5. prosince - od tří do šesti stupňů," oznámil ČHMÚ. Ani v noci nečeká ústav větší ochlazování. Týdenní průměry nejnižších nočních teplot budou v tomto týdnu kolem plus dvou stupňů a v dalších třech týdnech kolem minus jednoho stupně Celsia.

V tomto týdnu teploty mohou podle kratší, týdenní předpovědi vystoupat místy až na 11 stupňů a začátkem příštího týdne budou dosahovat až šesti stupňů. Ve vyšších polohách Česka se mohou vyskytnout sněhové nebo smíšené přeháňky.